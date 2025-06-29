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В России потушили 38 природных пожаров за сутки
В России потушили 38 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
В России потушили 38 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 38 лесных пожаров на площади 922 гектара, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:31:00+03:00
2025-06-29T10:31:00+03:00
2025-06-29T10:31:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 38 лесных пожаров на площади 922 гектара, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 922 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ было 121 лесной пожар на площади 324 584 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 36 пожаров на площади 252 569 гектаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 38 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 38 лесных пожаров на площади 922 га