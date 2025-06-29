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В России потушили 38 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
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10:31 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/pozhary-2026115096.html
В России потушили 38 природных пожаров за сутки
В России потушили 38 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
В России потушили 38 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 38 лесных пожаров на площади 922 гектара, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:31:00+03:00
2025-06-29T10:31:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 38 лесных пожаров на площади 922 гектара, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 922 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ было 121 лесной пожар на площади 324 584 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 36 пожаров на площади 252 569 гектаров.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 38 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 38 лесных пожаров на площади 922 га

© РИА Новости / Андрей КозловТушение природных пожаров
Тушение природных пожаров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Андрей Козлов
Тушение природных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 38 лесных пожаров на площади 922 гектара, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 922 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи воскресенья на территории РФ было 121 лесной пожар на площади 324 584 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 36 пожаров на площади 252 569 гектаров.
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