https://ria.ru/20250629/pozhary-2026115096.html

В России потушили 38 природных пожаров за сутки

В России потушили 38 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 29.06.2025

В России потушили 38 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 38 лесных пожаров на площади 922 гектара, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:31:00+03:00

2025-06-29T10:31:00+03:00

2025-06-29T10:31:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 38 лесных пожаров на площади 922 гектара, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 922 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ было 121 лесной пожар на площади 324 584 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 36 пожаров на площади 252 569 гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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забайкальский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии