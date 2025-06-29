https://ria.ru/20250629/pozharo-2026093817.html

В Бурятии тушат 60 лесных пожаров на площади более 107 тысяч гектаров

В Бурятии тушат 60 лесных пожаров на площади более 107 тысяч гектаров - РИА Новости, 29.06.2025

В Бурятии тушат 60 лесных пожаров на площади более 107 тысяч гектаров

Шестьдесят возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:08:00+03:00

2025-06-29T08:08:00+03:00

2025-06-29T08:08:00+03:00

происшествия

республика бурятия

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg

УЛАН-УДЭ, 29 июн - РИА Новости. Шестьдесят возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "По оперативным данным, утром 29 июня действуют 60 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах, на общей площади 107 655 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет", - говорится в сообщении. По данным агентства, за минувшие сутки в республике ликвидировано 16 лесных пожаров на площади более 1,2 тысячи гектаров. Локализовано 10 возгораний на 17,6 тысячах гектарах. На тушении работают 908 человек, из них около 300 специалистов из других регионов. Задействована 141 единица техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика бурятия, природные пожары в россии