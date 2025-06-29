https://ria.ru/20250629/pozhar-2026181254.html

В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты

В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты - РИА Новости, 29.06.2025

В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты

Ситуация с лесным пожаром на южном берегу Крыма возле Алушты стабилизировалась, распространения огня и угрозы населению нет, сообщил министр чрезвычайных... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T23:50:00+03:00

2025-06-29T23:50:00+03:00

2025-06-29T23:50:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

алушта

республика крым

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Ситуация с лесным пожаром на южном берегу Крыма возле Алушты стабилизировалась, распространения огня и угрозы населению нет, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась в поселке Лазурное возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета. По информации министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Шевцовой, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем."Ситуация на месте пожара стабилизировалась. Ситуация на данный момент полностью находится под контролем. Распространения огня нет. Наблюдаются отдельные очаги тления и горения непосредственно в очаге пожара. Площадь не увеличилась... Прогноз благополучный, угрозы как жителям поселка, так и гостям никакой абсолютно нет", - сказал Еременко журналистам.По его словам, сил и средств для тушения пожара достаточно, в его ликвидации принимают участие более 300 человек и 50 единиц техники, создано пять боевых участков."Мы будем продолжать тушить пожар с утра. По необходимости будет подняты также воздушные суда МЧС России, которые будут заниматься проливом очага горения", - сказал министр.

https://ria.ru/20250629/krym-2026178823.html

алушта

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, алушта, республика крым, россия