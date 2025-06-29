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В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты
В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты - РИА Новости, 29.06.2025
В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты
Ситуация с лесным пожаром на южном берегу Крыма возле Алушты стабилизировалась, распространения огня и угрозы населению нет, сообщил министр чрезвычайных... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:50:00+03:00
2025-06-29T23:50:00+03:00
2025-06-29T23:50:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Ситуация с лесным пожаром на южном берегу Крыма возле Алушты стабилизировалась, распространения огня и угрозы населению нет, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась в поселке Лазурное возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета. По информации министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Шевцовой, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем."Ситуация на месте пожара стабилизировалась. Ситуация на данный момент полностью находится под контролем. Распространения огня нет. Наблюдаются отдельные очаги тления и горения непосредственно в очаге пожара. Площадь не увеличилась... Прогноз благополучный, угрозы как жителям поселка, так и гостям никакой абсолютно нет", - сказал Еременко журналистам.По его словам, сил и средств для тушения пожара достаточно, в его ликвидации принимают участие более 300 человек и 50 единиц техники, создано пять боевых участков."Мы будем продолжать тушить пожар с утра. По необходимости будет подняты также воздушные суда МЧС России, которые будут заниматься проливом очага горения", - сказал министр.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, алушта, республика крым, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Алушта, Республика Крым, Россия
В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты
МЧС: ситуация с лесным пожаром возле Алушты стабилизировалась, угрозы нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Ситуация с лесным пожаром на южном берегу Крыма возле Алушты стабилизировалась, распространения огня и угрозы населению нет, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.
Ранее в МЧС РФ
сообщили, что сухая растительность загорелась в поселке Лазурное возле Алушты
на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета. По информации министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Шевцовой, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
"Ситуация на месте пожара стабилизировалась. Ситуация на данный момент полностью находится под контролем. Распространения огня нет. Наблюдаются отдельные очаги тления и горения непосредственно в очаге пожара. Площадь не увеличилась... Прогноз благополучный, угрозы как жителям поселка, так и гостям никакой абсолютно нет", - сказал Еременко журналистам.
По его словам, сил и средств для тушения пожара достаточно, в его ликвидации принимают участие более 300 человек и 50 единиц техники, создано пять боевых участков.
"Мы будем продолжать тушить пожар с утра. По необходимости будет подняты также воздушные суда МЧС России, которые будут заниматься проливом очага горения", - сказал министр.