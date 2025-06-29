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В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице - РИА Новости, 29.06.2025
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13:28 29.06.2025 (обновлено: 15:19 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/pozhar-2026133962.html
В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице
В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице - РИА Новости, 29.06.2025
В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице
Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи, горят гостиница и еще несколько зданий, передает агентство DHA. РИА Новости, 29.06.2025
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СТАМБУЛ, 29 июн — РИА Новости. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи, горят гостиница и еще несколько зданий, передает агентство DHA. "Пожар вспыхнул в 12:00 (время совпадает с мск.) в районе Калеичи. Причины пока неясны. Огнем охвачены отель и еще три здания", — говорится в сообщении агентства. DHA уточняет, что пожарные приступили к тушению пламени. Телеканал TRT Haber отмечает, что из-за узких улиц ликвидация пожаров затруднена.
https://ria.ru/20250603/antalya-2020597918.html
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в мире, анталья (провинция), турция
В мире, Анталья (провинция), Турция
В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице

DHA: в историческом центре Антальи загорелись гостиница и еще несколько зданий

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие пожарные
Турецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие пожарные. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 июн — РИА Новости. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи, горят гостиница и еще несколько зданий, передает агентство DHA.
"Пожар вспыхнул в 12:00 (время совпадает с мск.) в районе Калеичи. Причины пока неясны. Огнем охвачены отель и еще три здания", — говорится в сообщении агентства.
DHA уточняет, что пожарные приступили к тушению пламени.
Телеканал TRT Haber отмечает, что из-за узких улиц ликвидация пожаров затруднена.
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В миреАнталья (провинция)Турция
 
 
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