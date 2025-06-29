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В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице
В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице - РИА Новости, 29.06.2025
В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице
Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи, горят гостиница и еще несколько зданий, передает агентство DHA. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:28:00+03:00
2025-06-29T13:28:00+03:00
2025-06-29T15:19:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 июн — РИА Новости. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи, горят гостиница и еще несколько зданий, передает агентство DHA. "Пожар вспыхнул в 12:00 (время совпадает с мск.) в районе Калеичи. Причины пока неясны. Огнем охвачены отель и еще три здания", — говорится в сообщении агентства. DHA уточняет, что пожарные приступили к тушению пламени. Телеканал TRT Haber отмечает, что из-за узких улиц ликвидация пожаров затруднена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), турция
В мире, Анталья (провинция), Турция
В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице
DHA: в историческом центре Антальи загорелись гостиница и еще несколько зданий