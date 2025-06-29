https://ria.ru/20250629/pozhar-2026133962.html

В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице

В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице - РИА Новости, 29.06.2025

В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице

Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи, горят гостиница и еще несколько зданий, передает агентство DHA. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:28:00+03:00

2025-06-29T13:28:00+03:00

2025-06-29T15:19:00+03:00

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СТАМБУЛ, 29 июн — РИА Новости. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи, горят гостиница и еще несколько зданий, передает агентство DHA. "Пожар вспыхнул в 12:00 (время совпадает с мск.) в районе Калеичи. Причины пока неясны. Огнем охвачены отель и еще три здания", — говорится в сообщении агентства. DHA уточняет, что пожарные приступили к тушению пламени. Телеканал TRT Haber отмечает, что из-за узких улиц ликвидация пожаров затруднена.

https://ria.ru/20250603/antalya-2020597918.html

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Ольга Фомченкова

в мире, анталья (провинция), турция