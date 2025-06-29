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В Полтаве получила повреждения железнодорожная инфраструктура
В Полтаве получила повреждения железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 29.06.2025
В Полтаве получила повреждения железнодорожная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Полтаве, сообщила компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:46:00+03:00
2025-06-29T11:46:00+03:00
2025-06-29T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Полтаве, сообщила компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). "Пострадала железнодорожная инфраструктура. В Полтаве поврежден вокзал "Полтава-Южная"... Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрзализныця". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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полтава, россия, дмитрий песков, украинская железная дорога, вооруженные силы украины, укрзализныця, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Россия, Дмитрий Песков, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины, Укрзализныця, В мире
В Полтаве получила повреждения железнодорожная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Полтаве