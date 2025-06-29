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Посольство в Египте призвало россиян учитывать отмены рейсов AlMasria
Посольство в Египте призвало россиян учитывать отмены рейсов AlMasria - РИА Новости, 29.06.2025
Посольство в Египте призвало россиян учитывать отмены рейсов AlMasria
Посольство России в Египте рекомендовало россиянам учитывать задержки и отмены рейсов египетской авиакомпании AlMasria при планировании отпусков и зарубежных... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:56:00+03:00
2025-06-29T17:56:00+03:00
2025-06-29T17:56:00+03:00
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КАИР, 29 июн - РИА Новости. Посольство России в Египте рекомендовало россиянам учитывать задержки и отмены рейсов египетской авиакомпании AlMasria при планировании отпусков и зарубежных поездок. "По имеющейся информации, в последнее время участились случаи задержки и отмены рейсов египетской авиакомпании AlMasria. В этой связи рекомендуем россиянам учитывать данный фактор при планировании отпусков и зарубежных поездок", - говорится в заявлении российского посольства. Ранее Росавиация заявила, что чартерная египетская авиакомпания AlMasria должна в разы повысить регулярность рейсов в Россию с 1 августа, иначе ведомство откажет ей в выполнении полетов.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, египет, в мире
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Египет, В мире
Посольство в Египте призвало россиян учитывать отмены рейсов AlMasria
Посольство в Египте призвало россиян учитывать задержки и отмены рейсов AlMasria