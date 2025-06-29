https://ria.ru/20250629/poshliny-2026152997.html

Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России

Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России - РИА Новости, 29.06.2025

Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России

Торговых партнеров России, не помогающих Киеву, ожидают американские пошлины в размере 500 процентов, заявил в интервью телеканалу ABC News... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:56:00+03:00

2025-06-29T16:56:00+03:00

2025-06-29T18:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дональд трамп

еврокомиссия

санкции в отношении россии

экономика

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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Торговых партнеров России, не помогающих Киеву, ожидают американские пошлины в размере 500 процентов, заявил в интервью телеканалу ABC News сенатор-республиканец Линдси Грэм*. "Что делает этот законопроект? Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина в 500%", - сказал он, комментируя планы принятия законопроекта о новых антироссийских санкциях. Грэм добавил, что этот проект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти. По его словам, инициативу поддержали уже 84 сенатора.Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250424/kitay-2013053309.html

https://ria.ru/20250622/indiya-2024510608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, дональд трамп, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика, введение трампом пошлин на импорт