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Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России - РИА Новости, 29.06.2025
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16:56 29.06.2025 (обновлено: 18:37 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/poshliny-2026152997.html
Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России
Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России - РИА Новости, 29.06.2025
Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России
Торговых партнеров России, не помогающих Киеву, ожидают американские пошлины в размере 500 процентов, заявил в интервью телеканалу ABC News... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:56:00+03:00
2025-06-29T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Торговых партнеров России, не помогающих Киеву, ожидают американские пошлины в размере 500 процентов, заявил в интервью телеканалу ABC News сенатор-республиканец Линдси Грэм*. "Что делает этот законопроект? Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина в 500%", - сказал он, комментируя планы принятия законопроекта о новых антироссийских санкциях. Грэм добавил, что этот проект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти. По его словам, инициативу поддержали уже 84 сенатора.Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250424/kitay-2013053309.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика, введение трампом пошлин на импорт
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт
Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России

Сенатор Грэм: не помогающих Киеву торговых партнеров РФ ждут пошлины США в 500%

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Торговых партнеров России, не помогающих Киеву, ожидают американские пошлины в размере 500 процентов, заявил в интервью телеканалу ABC News сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
"Что делает этот законопроект? Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина в 500%", - сказал он, комментируя планы принятия законопроекта о новых антироссийских санкциях.
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Грэм добавил, что этот проект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти. По его словам, инициативу поддержали уже 84 сенатора.
Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЭкономикаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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