Польские военные подняли истребители из-за якобы активности России
Польская авиация поднята в небо из-за якобы активности России на Украине
© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Авиация Польши и стран-союзников поднята в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов польских вооруженных сил в соцсети Х.
Как утверждается в сообщении командования, в связи с якобы активной операцией РФ на территории Украины в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
"Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.