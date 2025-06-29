Рейтинг@Mail.ru
Французский политик призвал перестать "выписывать чеки" Украине - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/politik-2026158109.html
Французский политик призвал перестать "выписывать чеки" Украине
Французский политик призвал перестать "выписывать чеки" Украине - РИА Новости, 29.06.2025
Французский политик призвал перестать "выписывать чеки" Украине
Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и "выписывать чеки" Украине, разоряя себя, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:41:00+03:00
2025-06-29T17:41:00+03:00
в мире
франция
украина
париж
флориан филиппо
патриот
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026157626_9:0:1268:708_1920x0_80_0_0_3904a544737cf89645687428d708ddc7.jpg
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и "выписывать чеки" Украине, разоряя себя, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Мы должны бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих войнах. Необходимо, чтобы мы прекратили разорять себя в тот момент, когда нам так нужны деньги - и французы это почувствовали на себе - прекратить отправлять всё новые и новые чеки Украине, что для нас крайне тяжело и проблематично", - сказал политик журналистам на полях манифестации "за мир" в Париже. По его словам, власти во Франции "пытаются замаскировать внутренние проблемы, поддерживая внешние конфликты". Филиппо также усомнился в том, что Франция сможет довести расходы на оборону до 5% ВВП, о чем договорились лидеры на прошедшем саммите НАТО. По мнению политика, Франция должна перестать "выкидывать" деньги, поддерживая Украину, тогда она сможет продолжать инвестировать в оборону не в ущерб расходам на здравоохранение и образование. "Вопрос в том, как мы используем эти деньги. Эти деньги просто выкидываются в окно. Мы знаем, что Украина – крайне коррумпированная страна. Их забирают у больниц, их забирают у фермеров. Это абсурдно - вливать их в непрекращающиеся конфликты на Ближнем Востоке или на Украине", - заключил Филиппо. Ранее на этой неделе министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен сообщила, что Франция в 2025 году намерена сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета. При этом бюджет на оборону будет увеличен на 3,3 миллиарда евро и достигнет 50,5 миллиардов евро.
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025459421.html
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html
франция
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026157626_324:0:1268:708_1920x0_80_0_0_c61dd6a40b4b8804c13300704f007d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, париж, флориан филиппо, патриот, нато
В мире, Франция, Украина, Париж, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО
Французский политик призвал перестать "выписывать чеки" Украине

Политик Филиппо: Франция должна перестать выписывать чеки Украине

© РИА НовостиМанифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву в Париже
Манифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву в Париже - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости
Манифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву в Париже
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и "выписывать чеки" Украине, разоряя себя, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Мы должны бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих войнах. Необходимо, чтобы мы прекратили разорять себя в тот момент, когда нам так нужны деньги - и французы это почувствовали на себе - прекратить отправлять всё новые и новые чеки Украине, что для нас крайне тяжело и проблематично", - сказал политик журналистам на полях манифестации "за мир" в Париже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО
25 июня, 21:53
По его словам, власти во Франции "пытаются замаскировать внутренние проблемы, поддерживая внешние конфликты". Филиппо также усомнился в том, что Франция сможет довести расходы на оборону до 5% ВВП, о чем договорились лидеры на прошедшем саммите НАТО. По мнению политика, Франция должна перестать "выкидывать" деньги, поддерживая Украину, тогда она сможет продолжать инвестировать в оборону не в ущерб расходам на здравоохранение и образование.
"Вопрос в том, как мы используем эти деньги. Эти деньги просто выкидываются в окно. Мы знаем, что Украина – крайне коррумпированная страна. Их забирают у больниц, их забирают у фермеров. Это абсурдно - вливать их в непрекращающиеся конфликты на Ближнем Востоке или на Украине", - заключил Филиппо.
Ранее на этой неделе министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен сообщила, что Франция в 2025 году намерена сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета. При этом бюджет на оборону будет увеличен на 3,3 миллиарда евро и достигнет 50,5 миллиардов евро.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине
7 февраля, 15:09
 
В миреФранцияУкраинаПарижФлориан ФилиппоПатриотНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала