Французский политик призвал перестать "выписывать чеки" Украине
Политик Филиппо: Франция должна перестать выписывать чеки Украине
© РИА НовостиМанифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву в Париже
© РИА Новости
Манифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву в Париже
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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и "выписывать чеки" Украине, разоряя себя, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Мы должны бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих войнах. Необходимо, чтобы мы прекратили разорять себя в тот момент, когда нам так нужны деньги - и французы это почувствовали на себе - прекратить отправлять всё новые и новые чеки Украине, что для нас крайне тяжело и проблематично", - сказал политик журналистам на полях манифестации "за мир" в Париже.
По его словам, власти во Франции "пытаются замаскировать внутренние проблемы, поддерживая внешние конфликты". Филиппо также усомнился в том, что Франция сможет довести расходы на оборону до 5% ВВП, о чем договорились лидеры на прошедшем саммите НАТО. По мнению политика, Франция должна перестать "выкидывать" деньги, поддерживая Украину, тогда она сможет продолжать инвестировать в оборону не в ущерб расходам на здравоохранение и образование.
"Вопрос в том, как мы используем эти деньги. Эти деньги просто выкидываются в окно. Мы знаем, что Украина – крайне коррумпированная страна. Их забирают у больниц, их забирают у фермеров. Это абсурдно - вливать их в непрекращающиеся конфликты на Ближнем Востоке или на Украине", - заключил Филиппо.
Ранее на этой неделе министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен сообщила, что Франция в 2025 году намерена сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета. При этом бюджет на оборону будет увеличен на 3,3 миллиарда евро и достигнет 50,5 миллиардов евро.
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