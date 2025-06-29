https://ria.ru/20250629/pokushenie-2026089253.html
Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить исполнителя
Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить исполнителя - РИА Новости, 29.06.2025
Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить исполнителя
Фигурант дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева за несколько дней до инцидента просил найденного им исполнителя не совершать РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T06:24:00+03:00
2025-06-29T06:24:00+03:00
2025-06-29T06:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фигурант дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева за несколько дней до инцидента просил найденного им исполнителя не совершать убийство, но тот отказался, так как нуждался в деньгах, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд в Подмосковье в начале июня приговорил подстрекателя Башира Омарходжаева к 13 годам колонии, исполнителя Василия Коновалова – к 12 годам. Из материалов следует, что за несколько дней до запланированной даты покушения Омарходжаев связался с Коноваловым, попросил убийство отменить, однако тот отказался, потому что нуждался в деньгах. Сначала Коновалов отрицал, что между ними был такой разговор, однако в конечном итоге подтвердил, что действительно отказался отменять заказ. Коновалов в суде признал вину, пояснил, что сидел вместе с Омарходжаевым в колонии, даже проживал у него две недели после освобождения, подробно изложил все обстоятельства преступления, указано в материалах. Показания Омарходжаева также менялись, сначала он заявлял, что не знал Алихаджиева, потом говорил, что хотел отомстить помощнику депутата за образовавшуюся финансовую задолженность, "произошедшую по вине Алихаджиева", поэтому и предложил Коновалову его убить за деньги, при этом не собираясь на самом деле передавать средства. В конечном итоге Омарходжаев частично признал вину, подчеркивается в материалах. В деле также есть показания мужчины, который отбывал наказание вместе с обвиняемыми. Он уверял суд, что ему тоже предлагали убить Алихаджиева, но он отказался. "Из разговора (свидетель) понял, что Омарходжаев не заказчик преступления, деньги и пистолет предоставили из Чеченской Республики", - говорится в материалах. По данным следствия, неустановленные лица за 20 миллионов рублей предложили Омарходжаеву совершить убийство, тот в свою очередь обратился к испытывающему проблемы с деньгами знакомому гражданину Украины Коновалову, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, уговорил его убить человека. Из 20 миллионов 15 полагалось исполнителю Коновалову, 5 – подстрекателю Омарходжаеву. Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Потерпевшего выслеживали месяц, и 10 октября 2024 года киллер стрелял в него и ранил, однако благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив. В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, а ныне помощника депутата Госдумы, 10 октября 2024 года несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово.
https://ria.ru/20250629/prigovor-2026087632.html
https://ria.ru/20250624/chp-2025220613.html
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), украина, республика ингушетия, госдума рф
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Украина, Республика Ингушетия, Госдума РФ
Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить исполнителя
Заказчик покушения на помощника депутата пытался отменить его
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фигурант дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева за несколько дней до инцидента просил найденного им исполнителя не совершать убийство, но тот отказался, так как нуждался в деньгах, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в Подмосковье
в начале июня приговорил подстрекателя Башира Омарходжаева к 13 годам колонии, исполнителя Василия Коновалова – к 12 годам.
Из материалов следует, что за несколько дней до запланированной даты покушения Омарходжаев связался с Коноваловым, попросил убийство отменить, однако тот отказался, потому что нуждался в деньгах. Сначала Коновалов отрицал, что между ними был такой разговор, однако в конечном итоге подтвердил, что действительно отказался отменять заказ.
Коновалов в суде признал вину, пояснил, что сидел вместе с Омарходжаевым в колонии, даже проживал у него две недели после освобождения, подробно изложил все обстоятельства преступления, указано в материалах.
Показания Омарходжаева также менялись, сначала он заявлял, что не знал Алихаджиева, потом говорил, что хотел отомстить помощнику депутата за образовавшуюся финансовую задолженность, "произошедшую по вине Алихаджиева", поэтому и предложил Коновалову его убить за деньги, при этом не собираясь на самом деле передавать средства. В конечном итоге Омарходжаев частично признал вину, подчеркивается в материалах.
В деле также есть показания мужчины, который отбывал наказание вместе с обвиняемыми. Он уверял суд, что ему тоже предлагали убить Алихаджиева, но он отказался. "Из разговора (свидетель) понял, что Омарходжаев не заказчик преступления, деньги и пистолет предоставили из Чеченской Республики", - говорится в материалах.
По данным следствия, неустановленные лица за 20 миллионов рублей предложили Омарходжаеву совершить убийство, тот в свою очередь обратился к испытывающему проблемы с деньгами знакомому гражданину Украины
Коновалову, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, уговорил его убить человека. Из 20 миллионов 15 полагалось исполнителю Коновалову, 5 – подстрекателю Омарходжаеву.
Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Потерпевшего выслеживали месяц, и 10 октября 2024 года киллер стрелял в него и ранил, однако благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив.
В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии
, а ныне помощника депутата Госдумы
, 10 октября 2024 года несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино
городского округа Одинцово
.