https://ria.ru/20250629/pokushenie-2026089253.html

Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить исполнителя

Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить исполнителя - РИА Новости, 29.06.2025

Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить исполнителя

Фигурант дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева за несколько дней до инцидента просил найденного им исполнителя не совершать РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T06:24:00+03:00

2025-06-29T06:24:00+03:00

2025-06-29T06:24:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

украина

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фигурант дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева за несколько дней до инцидента просил найденного им исполнителя не совершать убийство, но тот отказался, так как нуждался в деньгах, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд в Подмосковье в начале июня приговорил подстрекателя Башира Омарходжаева к 13 годам колонии, исполнителя Василия Коновалова – к 12 годам. Из материалов следует, что за несколько дней до запланированной даты покушения Омарходжаев связался с Коноваловым, попросил убийство отменить, однако тот отказался, потому что нуждался в деньгах. Сначала Коновалов отрицал, что между ними был такой разговор, однако в конечном итоге подтвердил, что действительно отказался отменять заказ. Коновалов в суде признал вину, пояснил, что сидел вместе с Омарходжаевым в колонии, даже проживал у него две недели после освобождения, подробно изложил все обстоятельства преступления, указано в материалах. Показания Омарходжаева также менялись, сначала он заявлял, что не знал Алихаджиева, потом говорил, что хотел отомстить помощнику депутата за образовавшуюся финансовую задолженность, "произошедшую по вине Алихаджиева", поэтому и предложил Коновалову его убить за деньги, при этом не собираясь на самом деле передавать средства. В конечном итоге Омарходжаев частично признал вину, подчеркивается в материалах. В деле также есть показания мужчины, который отбывал наказание вместе с обвиняемыми. Он уверял суд, что ему тоже предлагали убить Алихаджиева, но он отказался. "Из разговора (свидетель) понял, что Омарходжаев не заказчик преступления, деньги и пистолет предоставили из Чеченской Республики", - говорится в материалах. По данным следствия, неустановленные лица за 20 миллионов рублей предложили Омарходжаеву совершить убийство, тот в свою очередь обратился к испытывающему проблемы с деньгами знакомому гражданину Украины Коновалову, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, уговорил его убить человека. Из 20 миллионов 15 полагалось исполнителю Коновалову, 5 – подстрекателю Омарходжаеву. Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Потерпевшего выслеживали месяц, и 10 октября 2024 года киллер стрелял в него и ранил, однако благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив. В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, а ныне помощника депутата Госдумы, 10 октября 2024 года несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово.

https://ria.ru/20250629/prigovor-2026087632.html

https://ria.ru/20250624/chp-2025220613.html

https://ria.ru/20250612/terakt-2022506721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), украина, республика ингушетия, госдума рф