https://ria.ru/20250629/pogoda-2026104184.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 29.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Порывистый ветер, кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:29:00+03:00
2025-06-29T09:29:00+03:00
2025-06-29T09:42:00+03:00
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михаил леус
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порывистый ветер, кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Сегодня на погоду столицы окажет влияние приближающийся с севера циклон, и связанная с ним система атмосферных фронтов. В такой ситуации в регионе облачно, в начале дня с прояснениями. Во второй половине дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20 - плюс 22, по области плюс 18 - плюс 23", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, днем порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. "В понедельник временами дожди, ночью плюс 10 - плюс 12, днём плюс 15 - плюс 17", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250628/pogoda-2026023216.html
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Порывистый ветер, дожди, температура до плюс 22 ожидаются в Москве в воскресенье