https://ria.ru/20250629/podrostki-2026087988.html

Стала известна средняя зарплата подростков в России

Стала известна средняя зарплата подростков в России - РИА Новости, 29.06.2025

Стала известна средняя зарплата подростков в России

Медианная заработная плата россиян в возрасте от 14 до 18 лет составила 31,4 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T05:43:00+03:00

2025-06-29T05:43:00+03:00

2025-06-29T10:26:00+03:00

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Медианная заработная плата россиян в возрасте от 14 до 18 лет составила 31,4 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости."С начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме, а работодатели отправили почти 3 миллиона приглашений. Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов. Медианная ожидаемая зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей", — говорится в данных.Как отмечается в исследовании, подростки чаще всего выбирают для подработки сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее число резюме пришлось на профессию официанта, бармена и баристы (девять процентов), на упаковщиков и комплектовщиков (семь процентов) и на менеджеров по продажам и работе с клиентами (пять процентов). В топ-10 самых популярных подработок среди подростков летом 2025 года также попали:

https://ria.ru/20250408/rabota-2009929220.html

https://ria.ru/20250125/rossija-1995433984.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия