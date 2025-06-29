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Стала известна средняя зарплата подростков в России - РИА Новости, 29.06.2025
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05:43 29.06.2025 (обновлено: 10:26 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/podrostki-2026087988.html
Стала известна средняя зарплата подростков в России
Стала известна средняя зарплата подростков в России - РИА Новости, 29.06.2025
Стала известна средняя зарплата подростков в России
Медианная заработная плата россиян в возрасте от 14 до 18 лет составила 31,4 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:43:00+03:00
2025-06-29T10:26:00+03:00
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Медианная заработная плата россиян в возрасте от 14 до 18 лет составила 31,4 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости."С начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме, а работодатели отправили почти 3 миллиона приглашений. Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов. Медианная ожидаемая зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей", — говорится в данных.Как отмечается в исследовании, подростки чаще всего выбирают для подработки сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее число резюме пришлось на профессию официанта, бармена и баристы (девять процентов), на упаковщиков и комплектовщиков (семь процентов) и на менеджеров по продажам и работе с клиентами (пять процентов). В топ-10 самых популярных подработок среди подростков летом 2025 года также попали:
https://ria.ru/20250408/rabota-2009929220.html
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Дарья Буймова
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60
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Стала известна средняя зарплата подростков в России

HeadHunter: средняя зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей

© Getty Images / sturtiПодросток в автомастерской
Подросток в автомастерской - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Getty Images / sturti
Подросток в автомастерской. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Медианная заработная плата россиян в возрасте от 14 до 18 лет составила 31,4 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"С начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме, а работодатели отправили почти 3 миллиона приглашений. Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов. Медианная ожидаемая зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей", — говорится в данных.
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Как отмечается в исследовании, подростки чаще всего выбирают для подработки сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее число резюме пришлось на профессию официанта, бармена и баристы (девять процентов), на упаковщиков и комплектовщиков (семь процентов) и на менеджеров по продажам и работе с клиентами (пять процентов).
В топ-10 самых популярных подработок среди подростков летом 2025 года также попали:
  • курьер (пять процентов);
  • разнорабочий, оператор call-центра и продавец-консультант/кассир (по четыре процента);
  • кассир-операционист (три процента);
  • грузчик и администратор (по два процента).
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