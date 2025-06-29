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В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин - РИА Новости, 29.06.2025
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21:18 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/peterburg-2026174087.html
В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин
В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин - РИА Новости, 29.06.2025
В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин
Нетрезвый житель Санкт-Петербурга искорежил пять припаркованных иномарок в Красногвардейском районе, он задержан, сообщила пресс-служба главка Росгвардии по... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T21:18:00+03:00
2025-06-29T21:18:00+03:00
происшествия
авто
санкт-петербург
красногвардейский район
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Нетрезвый житель Санкт-Петербурга искорежил пять припаркованных иномарок в Красногвардейском районе, он задержан, сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Как отмечается, в субботу около 07.30 мск патрульный наряд Росгвардии услышал крики, звук автомобильных сигнализаций и грохот возле одного из жилых комплексов на Муринской дороге. "На месте происшествия, применив наручники, росгвардейцы задержали агрессивного нетрезвого мужчину, который руками, ногами, а также баллонным ключом повредил пять иномарок", – говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка Росгвардии. Как оказалось, 21-летний мужчина разбил лобовое стекло Audi А7, помял и частично оторвал задний бампер такси Hyundai Solaris, помял капот Audi А4, разбил заднее и боковое стекла и оторвал зеркала у седана Kia Optima, а также разбил лобовое и заднее стекла, повредил задние фонари и салон, оторвал номерные знаки и дверные ручки у BMW. "Задержанный, ранее судимый за побои и применение насилия в отношении представителя власти, был доставлен в 66-й отдел полиции", – добавили в главке Росгвардии.
https://ria.ru/20250628/dtp-2026062507.html
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санкт-петербург
красногвардейский район
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происшествия, авто, санкт-петербург, красногвардейский район, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин

Росгвардия: в Петербурге пьяный мужчина искорежил пять припаркованных иномарок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль Росгвардии . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Нетрезвый житель Санкт-Петербурга искорежил пять припаркованных иномарок в Красногвардейском районе, он задержан, сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечается, в субботу около 07.30 мск патрульный наряд Росгвардии услышал крики, звук автомобильных сигнализаций и грохот возле одного из жилых комплексов на Муринской дороге.
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"На месте происшествия, применив наручники, росгвардейцы задержали агрессивного нетрезвого мужчину, который руками, ногами, а также баллонным ключом повредил пять иномарок", – говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка Росгвардии.
Как оказалось, 21-летний мужчина разбил лобовое стекло Audi А7, помял и частично оторвал задний бампер такси Hyundai Solaris, помял капот Audi А4, разбил заднее и боковое стекла и оторвал зеркала у седана Kia Optima, а также разбил лобовое и заднее стекла, повредил задние фонари и салон, оторвал номерные знаки и дверные ручки у BMW.
"Задержанный, ранее судимый за побои и применение насилия в отношении представителя власти, был доставлен в 66-й отдел полиции", – добавили в главке Росгвардии.
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