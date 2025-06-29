https://ria.ru/20250629/peterburg-2026174087.html

В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин

В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин - РИА Новости, 29.06.2025

В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин

Нетрезвый житель Санкт-Петербурга искорежил пять припаркованных иномарок в Красногвардейском районе, он задержан, сообщила пресс-служба главка Росгвардии по... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T21:18:00+03:00

2025-06-29T21:18:00+03:00

2025-06-29T21:18:00+03:00

происшествия

авто

санкт-петербург

красногвардейский район

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535701_0:182:2904:1816_1920x0_80_0_0_3866ce0f390a6945646daba409f4cc07.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Нетрезвый житель Санкт-Петербурга искорежил пять припаркованных иномарок в Красногвардейском районе, он задержан, сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Как отмечается, в субботу около 07.30 мск патрульный наряд Росгвардии услышал крики, звук автомобильных сигнализаций и грохот возле одного из жилых комплексов на Муринской дороге. "На месте происшествия, применив наручники, росгвардейцы задержали агрессивного нетрезвого мужчину, который руками, ногами, а также баллонным ключом повредил пять иномарок", – говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка Росгвардии. Как оказалось, 21-летний мужчина разбил лобовое стекло Audi А7, помял и частично оторвал задний бампер такси Hyundai Solaris, помял капот Audi А4, разбил заднее и боковое стекла и оторвал зеркала у седана Kia Optima, а также разбил лобовое и заднее стекла, повредил задние фонари и салон, оторвал номерные знаки и дверные ручки у BMW. "Задержанный, ранее судимый за побои и применение насилия в отношении представителя власти, был доставлен в 66-й отдел полиции", – добавили в главке Росгвардии.

https://ria.ru/20250628/dtp-2026062507.html

https://ria.ru/20250504/dtp-2014902804.html

санкт-петербург

красногвардейский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, санкт-петербург, красногвардейский район, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)