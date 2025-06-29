https://ria.ru/20250629/pesni-2026129869.html

Дочь убитого основателя группы "Комбинация" судится за права на песни

Дочь убитого основателя группы "Комбинация" судится за права на песни - РИА Новости, 29.06.2025

Дочь убитого основателя группы "Комбинация" судится за права на песни

Арбитражный суд города Москвы рассмотрит иск дочери убитого основателя группы "Комбинация" Александра Шишинина Виктории Олейниковой к владельцам авторских прав... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:50:00+03:00

2025-06-29T12:50:00+03:00

2025-06-29T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы рассмотрит иск дочери убитого основателя группы "Комбинация" Александра Шишинина Виктории Олейниковой к владельцам авторских прав на песни коллектива, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что иск о признании права и признании сделки недействительной подан к Российскому авторскому обществу (РАО), издательству "Джем" и композитору Виталию Окорокову. Издательству на основании лицензионного договора, заключенного с Окороковым, принадлежат авторские права на музыкальное и литературное произведения, фонограмму "American boy", а также на другие песни. При этом и Олейникова в наследство от отца получила исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Шишинина, подчеркивается в материалах. Подробно суть требований в материалах не разглашается, следующее заседание по иску суд проведет 18 сентября. Шишинин был убит в 1993 году в подъезде своего дома.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, происшествия, россия, комбинация