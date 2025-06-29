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Дочь убитого основателя группы "Комбинация" судится за права на песни - РИА Новости, 29.06.2025
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Шоубиз
 
12:50 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/pesni-2026129869.html
Дочь убитого основателя группы "Комбинация" судится за права на песни
Дочь убитого основателя группы "Комбинация" судится за права на песни - РИА Новости, 29.06.2025
Дочь убитого основателя группы "Комбинация" судится за права на песни
Арбитражный суд города Москвы рассмотрит иск дочери убитого основателя группы "Комбинация" Александра Шишинина Виктории Олейниковой к владельцам авторских прав... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:50:00+03:00
2025-06-29T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы рассмотрит иск дочери убитого основателя группы "Комбинация" Александра Шишинина Виктории Олейниковой к владельцам авторских прав на песни коллектива, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что иск о признании права и признании сделки недействительной подан к Российскому авторскому обществу (РАО), издательству "Джем" и композитору Виталию Окорокову. Издательству на основании лицензионного договора, заключенного с Окороковым, принадлежат авторские права на музыкальное и литературное произведения, фонограмму "American boy", а также на другие песни. При этом и Олейникова в наследство от отца получила исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Шишинина, подчеркивается в материалах. Подробно суть требований в материалах не разглашается, следующее заседание по иску суд проведет 18 сентября. Шишинин был убит в 1993 году в подъезде своего дома.
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Шоубиз, Новости культуры, Происшествия, Россия, Комбинация
Дочь убитого основателя группы "Комбинация" судится за права на песни

Дочь убитого в 1993 г основателя "Комбинации" Шишинина судится за права на песни

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы рассмотрит иск дочери убитого основателя группы "Комбинация" Александра Шишинина Виктории Олейниковой к владельцам авторских прав на песни коллектива, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что иск о признании права и признании сделки недействительной подан к Российскому авторскому обществу (РАО), издательству "Джем" и композитору Виталию Окорокову.
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Издательству на основании лицензионного договора, заключенного с Окороковым, принадлежат авторские права на музыкальное и литературное произведения, фонограмму "American boy", а также на другие песни. При этом и Олейникова в наследство от отца получила исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Шишинина, подчеркивается в материалах.
Подробно суть требований в материалах не разглашается, следующее заседание по иску суд проведет 18 сентября.
Шишинин был убит в 1993 году в подъезде своего дома.
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