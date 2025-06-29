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Песков назвал Армению близкой России страной - РИА Новости, 29.06.2025
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11:57 29.06.2025 (обновлено: 12:19 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/peskov-2026124001.html
Песков назвал Армению близкой России страной
Песков назвал Армению близкой России страной - РИА Новости, 29.06.2025
Песков назвал Армению близкой России страной
Армения является очень близкой РФ страной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:57:00+03:00
2025-06-29T12:19:00+03:00
армения
россия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ереван
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Армения является очень близкой РФ страной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, Армения это очень близкая нам страна", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику.Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
https://ria.ru/20250625/karapetyan-2025300638.html
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армения, россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ереван
Армения, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ереван
Песков назвал Армению близкой России страной

Дмитрий Песков назвал Армению близкой России страной

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Армения является очень близкой РФ страной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, Армения это очень близкая нам страна", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
Вчера, 08:00
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику.
Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Полицейские стоят в оцеплении возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний Ташир Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна
25 июня, 12:19
 
АрменияРоссияВ миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕреван
 
 
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