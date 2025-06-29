Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 29.06.2025 (обновлено: 12:12 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/peskov-2026123850.html
Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России
Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России - РИА Новости, 29.06.2025
Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России
Россия не сомневается, что новый пакет санкций против нее будет принят, учитывая общий, достаточно оголтелый настрой Европы, за которой "не заржавеет" ввести... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:54:00+03:00
2025-06-29T12:12:00+03:00
европа
россия
в мире
дмитрий песков
франция
эммануэль макрон
павел зарубин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия не сомневается, что новый пакет санкций против нее будет принят, учитывая общий, достаточно оголтелый настрой Европы, за которой "не заржавеет" ввести новые ограничения, однако Россия научилась минимизировать их последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России."Давайте дождёмся, в каком виде он будет принят. То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Он добавил, что Россия уже научилась справляться с последствиями санкций."У нас уже все-таки за уже почти четыре года появилась какая-то резистентность, и мы уже научились, как минимизировать последствия таких пакетов. Поэтому это все потребует дополнительной работы, в конце концов свет клином не сошёлся на этих санкциях. Будем минимизировать последствия ", - отметил Песков.
https://ria.ru/20250629/peskov--2026123609.html
https://ria.ru/20250627/fitso-2025925125.html
европа
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, в мире, дмитрий песков, франция, эммануэль макрон, павел зарубин, евросоюз
Европа, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Франция, Эммануэль Макрон, Павел Зарубин, Евросоюз
Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России

Песков: Россия не сомневается, что Европа примет новый пакет санкций против нее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия не сомневается, что новый пакет санкций против нее будет принят, учитывая общий, достаточно оголтелый настрой Европы, за которой "не заржавеет" ввести новые ограничения, однако Россия научилась минимизировать их последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Кремле высказались об антироссийских санкциях
11:50
"Давайте дождёмся, в каком виде он будет принят. То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он добавил, что Россия уже научилась справляться с последствиями санкций.
"У нас уже все-таки за уже почти четыре года появилась какая-то резистентность, и мы уже научились, как минимизировать последствия таких пакетов. Поэтому это все потребует дополнительной работы, в конце концов свет клином не сошёлся на этих санкциях. Будем минимизировать последствия ", - отметил Песков.
Фицо о санкциях против России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Весьма секси". Фицо неожиданно высказался о санкциях против России
27 июня, 19:05
 
ЕвропаРоссияВ миреДмитрий ПесковФранцияЭммануэль МакронПавел ЗарубинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала