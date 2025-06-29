https://ria.ru/20250629/peskov-2026123850.html

Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России

Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России - РИА Новости, 29.06.2025

Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России

Россия не сомневается, что новый пакет санкций против нее будет принят, учитывая общий, достаточно оголтелый настрой Европы, за которой "не заржавеет" ввести... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:54:00+03:00

2025-06-29T11:54:00+03:00

2025-06-29T12:12:00+03:00

европа

россия

в мире

дмитрий песков

франция

эммануэль макрон

павел зарубин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия не сомневается, что новый пакет санкций против нее будет принят, учитывая общий, достаточно оголтелый настрой Европы, за которой "не заржавеет" ввести новые ограничения, однако Россия научилась минимизировать их последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России."Давайте дождёмся, в каком виде он будет принят. То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Он добавил, что Россия уже научилась справляться с последствиями санкций."У нас уже все-таки за уже почти четыре года появилась какая-то резистентность, и мы уже научились, как минимизировать последствия таких пакетов. Поэтому это все потребует дополнительной работы, в конце концов свет клином не сошёлся на этих санкциях. Будем минимизировать последствия ", - отметил Песков.

https://ria.ru/20250629/peskov--2026123609.html

https://ria.ru/20250627/fitso-2025925125.html

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европа, россия, в мире, дмитрий песков, франция, эммануэль макрон, павел зарубин, евросоюз