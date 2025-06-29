https://ria.ru/20250629/peskov--2026123609.html

В Кремле высказались об антироссийских санкциях

В Кремле высказались об антироссийских санкциях - РИА Новости, 29.06.2025

В Кремле высказались об антироссийских санкциях

Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:50:00+03:00

2025-06-29T11:50:00+03:00

2025-06-29T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так он прокомментировал стремление президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России."Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

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россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, павел зарубин, франция, евросоюз, в мире