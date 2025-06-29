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В Кремле высказались об антироссийских санкциях - РИА Новости, 29.06.2025
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11:50 29.06.2025 (обновлено: 12:50 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/peskov--2026123609.html
В Кремле высказались об антироссийских санкциях
В Кремле высказались об антироссийских санкциях - РИА Новости, 29.06.2025
В Кремле высказались об антироссийских санкциях
Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:50:00+03:00
2025-06-29T12:50:00+03:00
россия
дмитрий песков
эммануэль макрон
павел зарубин
франция
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так он прокомментировал стремление президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России."Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, павел зарубин, франция, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Павел Зарубин, Франция, Евросоюз, В мире
В Кремле высказались об антироссийских санкциях

Песков: чем серьезнее санкции против России, тем сильнее отдача в плечо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал стремление президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России.
"Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России
11:54
 
РоссияДмитрий ПесковЭммануэль МакронПавел ЗарубинФранцияЕвросоюзВ мире
 
 
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