https://ria.ru/20250629/peskov--2026123609.html
В Кремле высказались об антироссийских санкциях
В Кремле высказались об антироссийских санкциях - РИА Новости, 29.06.2025
В Кремле высказались об антироссийских санкциях
Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:50:00+03:00
2025-06-29T11:50:00+03:00
2025-06-29T12:50:00+03:00
россия
дмитрий песков
эммануэль макрон
павел зарубин
франция
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268498_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_efa10d87fb5d7847443ab57862b7a278.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так он прокомментировал стремление президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России."Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250629/peskov-2026123850.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_20e35f41f863b72173b42a13bdc87ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, павел зарубин, франция, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Павел Зарубин, Франция, Евросоюз, В мире
В Кремле высказались об антироссийских санкциях
Песков: чем серьезнее санкции против России, тем сильнее отдача в плечо