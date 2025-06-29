https://ria.ru/20250629/peregovory-2026123381.html
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой - РИА Новости, 29.06.2025
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой
Подтолкнуть Россию за стол переговоров за счёт давления или силы невозможно, можно только логикой и аргументами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:50:00+03:00
2025-06-29T11:50:00+03:00
2025-06-29T12:03:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подтолкнуть Россию за стол переговоров за счёт давления или силы невозможно, можно только логикой и аргументами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы - невозможно", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя планы ЕС принять очередной пакет антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, павел зарубин, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой
Песков: подтолкнуть Россию к переговорам можно только логикой и аргументами