https://ria.ru/20250629/peregovory-2026123381.html

Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой

Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой - РИА Новости, 29.06.2025

Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой

Подтолкнуть Россию за стол переговоров за счёт давления или силы невозможно, можно только логикой и аргументами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:50:00+03:00

2025-06-29T11:50:00+03:00

2025-06-29T12:03:00+03:00

россия

дмитрий песков

павел зарубин

евросоюз

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подтолкнуть Россию за стол переговоров за счёт давления или силы невозможно, можно только логикой и аргументами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы - невозможно", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя планы ЕС принять очередной пакет антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, павел зарубин, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции