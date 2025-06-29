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Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой - РИА Новости, 29.06.2025
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11:50 29.06.2025 (обновлено: 12:03 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/peregovory-2026123381.html
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой - РИА Новости, 29.06.2025
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой
Подтолкнуть Россию за стол переговоров за счёт давления или силы невозможно, можно только логикой и аргументами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:50:00+03:00
2025-06-29T12:03:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подтолкнуть Россию за стол переговоров за счёт давления или силы невозможно, можно только логикой и аргументами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы - невозможно", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя планы ЕС принять очередной пакет антироссийских санкций.
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой

Песков: подтолкнуть Россию к переговорам можно только логикой и аргументами

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подтолкнуть Россию за стол переговоров за счёт давления или силы невозможно, можно только логикой и аргументами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы - невозможно", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя планы ЕС принять очередной пакет антироссийских санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Зеленский в восторге: "понуждающий к миру" удар по России у Трампа на столе
27 июня, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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