Рейтинг@Mail.ru
Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/pensiya-2025970154.html
Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле
Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле - РИА Новости, 29.06.2025
Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле
Повышение пенсионных выплат в июле затронет, прежде всего, тех, кому в июне исполнилось 80 лет, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:15:00+03:00
2025-06-29T02:15:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Повышение пенсионных выплат в июле затронет, прежде всего, тех, кому в июне исполнилось 80 лет, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он объяснил, что фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории составит 17 815,4 рублей в месяц. Аналогичный перерасчет коснется тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1314 рублей, для ее получения нужно подать документы в местное отделение социального фонда.Если у пенсионера есть иждивенцы, на каждого начислят 2 969 рублей 23 копейки плюсом к основной пенсии. "Эта норма распространяется на тех, кто содержит несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников", — объяснил юрист.Как правило, никаких документов для этого подавать не следует, перерасчет осуществляется в автоматическом режиме. Все последующие выплаты осуществляются с учетом изменений, заключил Виноградов.
https://ria.ru/20250623/pensiya-2024727252.html
https://ria.ru/20250621/dokhod-2024426561.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, россия
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Россия
Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле

Профессор Виноградов: в июле увеличат пенсию тем, кому в июне исполнилось 80 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Повышение пенсионных выплат в июле затронет, прежде всего, тех, кому в июне исполнилось 80 лет, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он объяснил, что фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории составит 17 815,4 рублей в месяц. Аналогичный перерасчет коснется тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1314 рублей, для ее получения нужно подать документы в местное отделение социального фонда.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Юрист рассказал, кто может получать две пенсии
23 июня, 03:13
Если у пенсионера есть иждивенцы, на каждого начислят 2 969 рублей 23 копейки плюсом к основной пенсии. "Эта норма распространяется на тех, кто содержит несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников", — объяснил юрист.
Как правило, никаких документов для этого подавать не следует, перерасчет осуществляется в автоматическом режиме. Все последующие выплаты осуществляются с учетом изменений, заключил Виноградов.
Пенсионерка держит купюры - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россиянам рассказали о способах увеличения дохода на пенсии
21 июня, 02:17
 
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала