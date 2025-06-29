https://ria.ru/20250629/pensiya-2025970154.html

Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле

Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле - РИА Новости, 29.06.2025

Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле

Повышение пенсионных выплат в июле затронет, прежде всего, тех, кому в июне исполнилось 80 лет, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T02:15:00+03:00

2025-06-29T02:15:00+03:00

2025-06-29T02:15:00+03:00

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

россия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Повышение пенсионных выплат в июле затронет, прежде всего, тех, кому в июне исполнилось 80 лет, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он объяснил, что фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории составит 17 815,4 рублей в месяц. Аналогичный перерасчет коснется тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1314 рублей, для ее получения нужно подать документы в местное отделение социального фонда.Если у пенсионера есть иждивенцы, на каждого начислят 2 969 рублей 23 копейки плюсом к основной пенсии. "Эта норма распространяется на тех, кто содержит несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников", — объяснил юрист.Как правило, никаких документов для этого подавать не следует, перерасчет осуществляется в автоматическом режиме. Все последующие выплаты осуществляются с учетом изменений, заключил Виноградов.

https://ria.ru/20250623/pensiya-2024727252.html

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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, россия