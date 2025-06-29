https://ria.ru/20250629/pensija-2026078560.html
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров - РИА Новости, 29.06.2025
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров
Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:16:00+03:00
2025-06-29T02:16:00+03:00
2025-06-29T02:19:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей. Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек.
https://ria.ru/20250629/pensiya-2025970154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров
Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила 21 080 рублей в месяц