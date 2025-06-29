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Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров - РИА Новости, 29.06.2025
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02:16 29.06.2025 (обновлено: 02:19 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/pensija-2026078560.html
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров - РИА Новости, 29.06.2025
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров
Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:16:00+03:00
2025-06-29T02:19:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей. Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек.
https://ria.ru/20250629/pensiya-2025970154.html
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общество, россия
Общество, Россия
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров

Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила 21 080 рублей в месяц

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей.
Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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