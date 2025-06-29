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Пашинян и Макрон договорились активизировать сотрудничество - РИА Новости, 29.06.2025
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14:50 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/pashinjan-2026142552.html
Пашинян и Макрон договорились активизировать сотрудничество
Пашинян и Макрон договорились активизировать сотрудничество - РИА Новости, 29.06.2025
Пашинян и Макрон договорились активизировать сотрудничество
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в воскресенье договорились активизировать двустороннее... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:50:00+03:00
2025-06-29T14:50:00+03:00
в мире
армения
франция
эммануэль макрон
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в воскресенье договорились активизировать двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Обсуждены вопросы двусторонних отношений, региональная и международная повестка. Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за его личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что Макрон "выразил поддержку повестке реформ в Армении и стратегии мира, принятой правительством Армении".
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в мире, армения, франция, эммануэль макрон, никол пашинян
В мире, Армения, Франция, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян
Пашинян и Макрон договорились активизировать сотрудничество

Пашинян и Макрон договорились активизировать сотрудничество по ряду направлений

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в воскресенье договорились активизировать двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Обсуждены вопросы двусторонних отношений, региональная и международная повестка. Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за его личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Макрон "выразил поддержку повестке реформ в Армении и стратегии мира, принятой правительством Армении".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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В миреАрменияФранцияЭммануэль МакронНикол Пашинян
 
 
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