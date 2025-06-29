https://ria.ru/20250629/pakistan-2026077001.html

В Пакистане произошло землетрясение

В Пакистане произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2025

В Пакистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:45:00+03:00

2025-06-29T01:45:00+03:00

2025-06-29T01:45:00+03:00

в мире

пакистан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 22.24 по времени UTC (01.24 мск воскресенья) в 78 километрах к северо-западу от города Дера-Гази-Хан с населением 236 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20250623/zemletryaenie-2024736694.html

пакистан

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)