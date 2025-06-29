https://ria.ru/20250629/pakistan-2026077001.html
В Пакистане произошло землетрясение
В Пакистане произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2025
В Пакистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:45:00+03:00
2025-06-29T01:45:00+03:00
2025-06-29T01:45:00+03:00
в мире
пакистан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 22.24 по времени UTC (01.24 мск воскресенья) в 78 километрах к северо-западу от города Дера-Гази-Хан с населением 236 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20250623/zemletryaenie-2024736694.html
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Пакистан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Пакистане произошло землетрясение
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8