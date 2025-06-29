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В Пакистане произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2025
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01:45 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/pakistan-2026077001.html
В Пакистане произошло землетрясение
В Пакистане произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2025
В Пакистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:45:00+03:00
2025-06-29T01:45:00+03:00
в мире
пакистан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 22.24 по времени UTC (01.24 мск воскресенья) в 78 километрах к северо-западу от города Дера-Гази-Хан с населением 236 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20250623/zemletryaenie-2024736694.html
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в мире, пакистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Пакистан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Пакистане произошло землетрясение

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 22.24 по времени UTC (01.24 мск воскресенья) в 78 километрах к северо-западу от города Дера-Гази-Хан с населением 236 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
23 июня, 06:56
 
В миреПакистанЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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