https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026145906.html

Глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала

Глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала - РИА Новости, 29.06.2025

Глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала

Глава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн ушла в отставку на фоне скандала, связанного с ошибкой в расчётах призов лотереи, РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:30:00+03:00

2025-06-29T15:30:00+03:00

2025-06-29T15:30:00+03:00

германия

норвегия

в мире

лотерея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026145593_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_83af60435cb1ca0b9eb20f5eb8fd5e03.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн ушла в отставку на фоне скандала, связанного с ошибкой в расчётах призов лотереи, в результате которой тысячи норвежцев получили оповещения о выигрыше, в десять тысяч раз превышающем фактический, сообщает телерадиокомпания NRK. По данным телерадиокомпании, 27 июня тысячи норвежцев получили ошибочные оповещения о выигрыше в лотерее "Евроджекпот" призов на суммы, в десять тысяч раз превышающие фактические. Компания Norsk Tipping позднее сообщила, что ошибка произошла из-за человеческого фактора. В компании объяснили произошедшее ошибкой с расчётами, связанными с конвертацией валют: Norsk Tipping получает призовые суммы из Германии в евро, а затем переводит их в норвежские кроны. Как пишет NRK, в этот раз сумма призов была умножена на 100, а не разделена на 100, и многие норвежцы, получив оповещения, уже "начали праздновать крупные выигрыши", прежде чем поняли, что это было ошибкой. "Сагстюэн уходит в отставку как следствие скандала с Norsk Tipping", - говорится в сообщении. Отмечается, что Сагтсюэн сама приняла такое решение, оно было единогласно поддержано советом директоров компании. Согласно телерадиокомпании, Сагтсюэн работала в компании Norsk Tipping с 2014 года, а должность главного директора заняла в 2023 году.

https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html

германия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, норвегия, в мире, лотерея