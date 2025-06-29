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Глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала - РИА Новости, 29.06.2025
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15:30 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026145906.html
Глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала
Глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала - РИА Новости, 29.06.2025
Глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала
Глава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн ушла в отставку на фоне скандала, связанного с ошибкой в расчётах призов лотереи, РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:30:00+03:00
2025-06-29T15:30:00+03:00
германия
норвегия
в мире
лотерея
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн ушла в отставку на фоне скандала, связанного с ошибкой в расчётах призов лотереи, в результате которой тысячи норвежцев получили оповещения о выигрыше, в десять тысяч раз превышающем фактический, сообщает телерадиокомпания NRK. По данным телерадиокомпании, 27 июня тысячи норвежцев получили ошибочные оповещения о выигрыше в лотерее "Евроджекпот" призов на суммы, в десять тысяч раз превышающие фактические. Компания Norsk Tipping позднее сообщила, что ошибка произошла из-за человеческого фактора. В компании объяснили произошедшее ошибкой с расчётами, связанными с конвертацией валют: Norsk Tipping получает призовые суммы из Германии в евро, а затем переводит их в норвежские кроны. Как пишет NRK, в этот раз сумма призов была умножена на 100, а не разделена на 100, и многие норвежцы, получив оповещения, уже "начали праздновать крупные выигрыши", прежде чем поняли, что это было ошибкой. "Сагстюэн уходит в отставку как следствие скандала с Norsk Tipping", - говорится в сообщении. Отмечается, что Сагтсюэн сама приняла такое решение, оно было единогласно поддержано советом директоров компании. Согласно телерадиокомпании, Сагтсюэн работала в компании Norsk Tipping с 2014 года, а должность главного директора заняла в 2023 году.
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германия, норвегия, в мире, лотерея
Германия, Норвегия, В мире, Лотерея
Глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала

NRK: глава норвежской игорной компании ушла в отставку из-за скандала с лотереей

© Фото : Norsk TippingГлава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн
Глава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : Norsk Tipping
Глава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн ушла в отставку на фоне скандала, связанного с ошибкой в расчётах призов лотереи, в результате которой тысячи норвежцев получили оповещения о выигрыше, в десять тысяч раз превышающем фактический, сообщает телерадиокомпания NRK.
По данным телерадиокомпании, 27 июня тысячи норвежцев получили ошибочные оповещения о выигрыше в лотерее "Евроджекпот" призов на суммы, в десять тысяч раз превышающие фактические. Компания Norsk Tipping позднее сообщила, что ошибка произошла из-за человеческого фактора. В компании объяснили произошедшее ошибкой с расчётами, связанными с конвертацией валют: Norsk Tipping получает призовые суммы из Германии в евро, а затем переводит их в норвежские кроны. Как пишет NRK, в этот раз сумма призов была умножена на 100, а не разделена на 100, и многие норвежцы, получив оповещения, уже "начали праздновать крупные выигрыши", прежде чем поняли, что это было ошибкой.
«
"Сагстюэн уходит в отставку как следствие скандала с Norsk Tipping", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сагтсюэн сама приняла такое решение, оно было единогласно поддержано советом директоров компании.
Согласно телерадиокомпании, Сагтсюэн работала в компании Norsk Tipping с 2014 года, а должность главного директора заняла в 2023 году.
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