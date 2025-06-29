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Норвегия создает сложности для работ на Шпицбергене, заявил посол - РИА Новости, 29.06.2025
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03:43 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html
Норвегия создает сложности для работ на Шпицбергене, заявил посол
Норвегия создает сложности для работ на Шпицбергене, заявил посол - РИА Новости, 29.06.2025
Норвегия создает сложности для работ на Шпицбергене, заявил посол
Власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:43:00+03:00
2025-06-29T03:43:00+03:00
шпицберген
норвегия
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николай корчунов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицберген - ред.) таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности", - сказал глава дипмиссии. Посол при этом добавил, что текущие контакты с норвежской стороной по архипелагу имеют прагматичный характер и осуществляются преимущественно на уровне норвежского руководства архипелагом. "Нужно отметить, что Норвегия с отдельными исключениями присоединилась ко всем секторальным (по части Шпицбергена сделано изъятие из санкционного режима в отношении заходов наших судов на архипелаг) и персональным санкциям ЕС, что очевидным образом противоречит Договору о Шпицбергене, поскольку ставит российских экономоператоров и ученых в дискриминируемое положение", - подчеркнул дипломат. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
https://ria.ru/20250314/mid-2004989177.html
https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800635365.html
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шпицберген, норвегия, россия, николай корчунов, евросоюз, в мире
Шпицберген, Норвегия, Россия, Николай Корчунов, Евросоюз, В мире
Норвегия создает сложности для работ на Шпицбергене, заявил посол

Корчунов: Норвегия создает сложности для научной деятельности на Шпицбергене

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПостройки в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Постройки в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постройки в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицберген - ред.) таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности", - сказал глава дипмиссии.
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Посол при этом добавил, что текущие контакты с норвежской стороной по архипелагу имеют прагматичный характер и осуществляются преимущественно на уровне норвежского руководства архипелагом.
"Нужно отметить, что Норвегия с отдельными исключениями присоединилась ко всем секторальным (по части Шпицбергена сделано изъятие из санкционного режима в отношении заходов наших судов на архипелаг) и персональным санкциям ЕС, что очевидным образом противоречит Договору о Шпицбергене, поскольку ставит российских экономоператоров и ученых в дискриминируемое положение", - подчеркнул дипломат.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
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ШпицбергенНорвегияРоссияНиколай КорчуновЕвросоюзВ мире
 
 
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