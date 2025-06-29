Норвегия не препятствует поездкам наемников на Украину, заявил посол
Посол Корчунов: Норвегия не препятствует поездкам наемников на Украину
Города мира. Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Норвегии не препятствуют поездкам наемников на Украину, ограничиваются лишь рекомендациями воздержаться от поездок, некоторые из норвежских "солдат удачи" уже погибли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"По информации местных СМИ, в боевых действиях на стороне ВСУ в различном качестве могли участвовать десятки норвежских "солдат удачи", некоторые из которых уже погибли или, навоевавшись, вернулись в Норвегию. Местному МИД известно, что норвежские граждане вступают в ряды ВСУ, однако там не располагают точными сведениями о количестве "отправившихся на Украину в связи с войной", - сказал глава дипмиссии.
По словам посла, тех наемников, кто перед выездом связывается с министерством иностранных дел, информируют о действующих рекомендациях в отношении Украины - "воздержаться от любых поездок и покинуть страну".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.