https://ria.ru/20250629/norvegija-2026092776.html

Норвегия не препятствует поездкам наемников на Украину, заявил посол

Норвегия не препятствует поездкам наемников на Украину, заявил посол - РИА Новости, 29.06.2025

Норвегия не препятствует поездкам наемников на Украину, заявил посол

Власти Норвегии не препятствуют поездкам наемников на Украину, ограничиваются лишь рекомендациями воздержаться от поездок, некоторые из норвежских "солдат... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:49:00+03:00

2025-06-29T07:49:00+03:00

2025-06-29T07:49:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Норвегии не препятствуют поездкам наемников на Украину, ограничиваются лишь рекомендациями воздержаться от поездок, некоторые из норвежских "солдат удачи" уже погибли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "По информации местных СМИ, в боевых действиях на стороне ВСУ в различном качестве могли участвовать десятки норвежских "солдат удачи", некоторые из которых уже погибли или, навоевавшись, вернулись в Норвегию. Местному МИД известно, что норвежские граждане вступают в ряды ВСУ, однако там не располагают точными сведениями о количестве "отправившихся на Украину в связи с войной", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, тех наемников, кто перед выездом связывается с министерством иностранных дел, информируют о действующих рекомендациях в отношении Украины - "воздержаться от любых поездок и покинуть страну". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html

https://ria.ru/20250628/norvegija-2025967495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, норвегия, николай корчунов, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины