https://ria.ru/20250629/nikolaev-2026082493.html
В Николаеве вновь прогремели взрывы
В Николаеве вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
В Николаеве вновь прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное. Николаев". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:49:00+03:00
2025-06-29T03:49:00+03:00
2025-06-29T03:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное. Николаев". "В Николаеве слышны повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного. Николаев". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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В Николаеве вновь прогремели взрывы
В Николаеве после воздушной тревоги прогремели взрывы