https://ria.ru/20250629/netanjahu-2026175520.html

Нетаньяху заявил о возможности освобождения заложников из плена в Газе

Нетаньяху заявил о возможности освобождения заложников из плена в Газе - РИА Новости, 29.06.2025

Нетаньяху заявил о возможности освобождения заложников из плена в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил убеждение, что операция против Ирана открыла большие возможности для освобождения израильских заложников из... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T21:49:00+03:00

2025-06-29T21:49:00+03:00

2025-06-29T21:49:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил убеждение, что операция против Ирана открыла большие возможности для освобождения израильских заложников из плена в секторе Газа. "Мы устранили непосредственную угрозу нашему существованию, две смертельно опасные угрозы для нашего выживания... Хочу сообщить вам, что открылись, как вы наверняка знаете, обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников", - заявил Нетаньяху на встрече с руководством Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК). В своей речи, которую распространила канцелярия премьера, Нетаньяху отметил, что для освобождения заложников Израилю все еще необходимо "решить вопрос сектора Газа" и окончательно разгромить палестинское движение ХАМАС. "Я считаю, что мы добьемся обеих целей. А помимо этого открываются широкие региональные возможности, и в некоторых из них, а точнее почти во всех, вы тоже принимаете участие", - добавил глава правительства еврейского государства. Ранее Нетаньяху заявил, что достижения Израиля в противостоянии с Ираном открыли возможность для расширения мирных соглашений с арабскими странами региона. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/tramp--2026099465.html

https://ria.ru/20250629/iran-2026139133.html

https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html

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в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте