Нетаньяху заявил о возможности освобождения заложников из плена в Газе
Нетаньяху: операция против Ирана открыла возможности для освобождения заложников
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил убеждение, что операция против Ирана открыла большие возможности для освобождения израильских заложников из плена в секторе Газа.
"Мы устранили непосредственную угрозу нашему существованию, две смертельно опасные угрозы для нашего выживания... Хочу сообщить вам, что открылись, как вы наверняка знаете, обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников", - заявил Нетаньяху на встрече с руководством Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).
"Я считаю, что мы добьемся обеих целей. А помимо этого открываются широкие региональные возможности, и в некоторых из них, а точнее почти во всех, вы тоже принимаете участие", - добавил глава правительства еврейского государства.
Ранее Нетаньяху заявил, что достижения Израиля в противостоянии с Ираном открыли возможность для расширения мирных соглашений с арабскими странами региона.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".