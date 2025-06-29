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Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону - РИА Новости, 29.06.2025
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12:16 29.06.2025 (обновлено: 15:24 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/naryshkin--2026126252.html
Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону
Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону - РИА Новости, 29.06.2025
Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам главы СВР, они... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:16:00+03:00
2025-06-29T15:24:00+03:00
центральное разведывательное управление (цру)
сергей нарышкин
павел зарубин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам главы СВР, они договорились о возможности в дальнейшем созвониться в любой момент и обсудить "интересующие вопросы"."Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы", — сказал Нарышкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, павел зарубин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Павел Зарубин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире
Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону

Глава СВР Нарышкин поговорил с главой ЦРУ Рэтклиффом по телефону

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Сергей Нарышкин
 Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам главы СВР, они договорились о возможности в дальнейшем созвониться в любой момент и обсудить "интересующие вопросы".
"Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы", — сказал Нарышкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
США шантажировали российских разведчиков Дульцевых, рассказал Нарышкин
15 июня, 13:00
 
Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Сергей НарышкинПавел ЗарубинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВ мире
 
 
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