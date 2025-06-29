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Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону
Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону - РИА Новости, 29.06.2025
Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам главы СВР, они... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:16:00+03:00
2025-06-29T12:16:00+03:00
2025-06-29T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам главы СВР, они договорились о возможности в дальнейшем созвониться в любой момент и обсудить "интересующие вопросы"."Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы", — сказал Нарышкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, павел зарубин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Павел Зарубин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире
Нарышкин поговорил с главой ЦРУ по телефону
Глава СВР Нарышкин поговорил с главой ЦРУ Рэтклиффом по телефону