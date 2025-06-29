Пленный солдат ВСУ рассказал о латиноамериканских наемниках с глазами убийц
Колесник: ВСУ использовали в ДНР наёмников из Латинской Америки как штурмовиков
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в ДНР, они были хорошо подготовлены и, вероятно, находились под воздействием "каких-то препаратов", сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник.
"На позициях возле населенного пункта Комар я видел наемников. В основном аргентинцы, бразильцы и кубинцы. Молодые, мотивированные и крепкие ребята. Они шли сразу перед нами первыми, как штурмовая бригада, потому что у нас людей уже на штурмы ... нет", - рассказал пленный.
По его словам, у наемников была хорошая подготовка и "глаза, как у хороших убийц, мертвые". Сама группа состояла из шести человек и переводчика.
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"При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные. Видать, либо что-то употребляли", - сказал Колесник.
Минобороны РФ 13 июня 2025 года сообщило, что подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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