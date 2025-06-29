https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html

Пленный солдат ВСУ рассказал о латиноамериканских наемниках с глазами убийц

Пленный солдат ВСУ рассказал о латиноамериканских наемниках с глазами убийц - РИА Новости, 29.06.2025

Пленный солдат ВСУ рассказал о латиноамериканских наемниках с глазами убийц

ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в ДНР, они были хорошо подготовлены и, вероятно, находились под... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:39:00+03:00

2025-06-29T14:39:00+03:00

2025-06-29T14:39:00+03:00

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в ДНР, они были хорошо подготовлены и, вероятно, находились под воздействием "каких-то препаратов", сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник. "На позициях возле населенного пункта Комар я видел наемников. В основном аргентинцы, бразильцы и кубинцы. Молодые, мотивированные и крепкие ребята. Они шли сразу перед нами первыми, как штурмовая бригада, потому что у нас людей уже на штурмы ... нет", - рассказал пленный. По его словам, у наемников была хорошая подготовка и "глаза, как у хороших убийц, мертвые". Сама группа состояла из шести человек и переводчика. "При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные. Видать, либо что-то употребляли", - сказал Колесник. Минобороны РФ 13 июня 2025 года сообщило, что подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html

https://ria.ru/20241020/donbass-1979011325.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины