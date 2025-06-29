https://ria.ru/20250629/naemniki-2026085557.html

Брат колумбийского наемника рассказал о процессе получения данных о родных

Брат колумбийского наемника рассказал о процессе получения данных о родных - РИА Новости, 29.06.2025

Брат колумбийского наемника рассказал о процессе получения данных о родных

Процесс получения информации о судьбе родных, воюющих на Украине, очень долог и требует большого терпения, сообщил РИА Новости брат колумбийского наемника... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T04:41:00+03:00

2025-06-29T04:41:00+03:00

2025-06-29T04:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БОГОТА, 29 июн - РИА Новости. Процесс получения информации о судьбе родных, воюющих на Украине, очень долог и требует большого терпения, сообщил РИА Новости брат колумбийского наемника Марлон Стевен Ганьян. Последний раз он общался с братом 10 ноября 2024 года. Тот сказал Ганьяну, что "начинается операция" и что он будет без связи какое-то время. С тех пор о нем ничего не известно. В конце марта родственники колумбийских наемников, включая Ганьяна, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информацию о местонахождении своих близких. "Нам уже назначили следователя (на Украине – ред.), но пока нам не отправят ДНК, мы ничего не можем сделать. Процесс долог, требует много терпения и много ожидания. И только Бог знает, что на самом деле произошло или что произойдет", - сказал Ганьян. "Тебе назначают судебного следователя на Украине, чтобы вести дело военного, и только когда проведен анализ ДНК, тебе подтверждают смерть военного. Раньше нет. Он продолжает числиться пропавшим на войне", - добавил он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html

https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, богота, мария захарова, сергей лавров