Маск снова набросился на Трампа с критикой
Маск назвал законопроект Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск назвал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством.
"Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии", — написал он в соцсети Х.
Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью
3 июня, 21:08
Миллиардер прикрепил результаты исследований — более половины американцев считают, что инициатива главы Белого дома повысит бюджетный дефицит страны.
Скандальный документ
В воскресенье телеканал NBC сообщил, что cенат большинством голосов одобрил законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Палата представителей приняла его в мае. Ожидается, что продвигаемый Трампом документ одновременно:
- сократит федеральные расходы;
- даст серьезные налоговые льготы.
В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск неоднократно критиковал законопроект. В частности, он отмечал, что бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американцы столкнутся с непосильным долгом.
В начале июня между бизнесменом и Трампом произошла публичная перепалка из-за этой инициативы. Они обменялись оскорбительными репликами в соцсетях. Позже Маск выразил сожаление о некоторых постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах между партиями.