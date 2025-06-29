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Маск снова набросился на Трампа с критикой - РИА Новости, 29.06.2025
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09:35 29.06.2025 (обновлено: 10:23 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/musk-2026105796.html
Маск снова набросился на Трампа с критикой
Маск снова набросился на Трампа с критикой - РИА Новости, 29.06.2025
Маск снова набросился на Трампа с критикой
Бизнесмен Илон Маск назвал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:35:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск назвал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством."Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии", — написал он в соцсети Х.Миллиардер прикрепил результаты исследований — более половины американцев считают, что инициатива главы Белого дома повысит бюджетный дефицит страны.Скандальный документВ воскресенье телеканал NBC сообщил, что cенат большинством голосов одобрил законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Палата представителей приняла его в мае. Ожидается, что продвигаемый Трампом документ одновременно:В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.Маск неоднократно критиковал законопроект. В частности, он отмечал, что бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американцы столкнутся с непосильным долгом.США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах между партиями.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, nbc, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, NBC, Конфликт Трампа и Маска
Маск снова набросился на Трампа с критикой

Маск назвал законопроект Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск назвал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством.
"Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии", — написал он в соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью
3 июня, 21:08
Миллиардер прикрепил результаты исследований — более половины американцев считают, что инициатива главы Белого дома повысит бюджетный дефицит страны.

Скандальный документ

В воскресенье телеканал NBC сообщил, что cенат большинством голосов одобрил законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Палата представителей приняла его в мае. Ожидается, что продвигаемый Трампом документ одновременно:
  • сократит федеральные расходы;
  • даст серьезные налоговые льготы.
В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за госдолга
16 июня, 20:24
Маск неоднократно критиковал законопроект. В частности, он отмечал, что бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американцы столкнутся с непосильным долгом.

В начале июня между бизнесменом и Трампом произошла публичная перепалка из-за этой инициативы. Они обменялись оскорбительными репликами в соцсетях. Позже Маск выразил сожаление о некоторых постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения.

США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах между партиями.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
26 июня, 07:24
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскNBCКонфликт Трампа и Маска
 
 
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