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Маск снова набросился на Трампа с критикой

Маск снова набросился на Трампа с критикой - РИА Новости, 29.06.2025

Маск снова набросился на Трампа с критикой

Бизнесмен Илон Маск назвал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:35:00+03:00

2025-06-29T09:35:00+03:00

2025-06-29T10:23:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск назвал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством."Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии", — написал он в соцсети Х.Миллиардер прикрепил результаты исследований — более половины американцев считают, что инициатива главы Белого дома повысит бюджетный дефицит страны.Скандальный документВ воскресенье телеканал NBC сообщил, что cенат большинством голосов одобрил законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Палата представителей приняла его в мае. Ожидается, что продвигаемый Трампом документ одновременно:В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.Маск неоднократно критиковал законопроект. В частности, он отмечал, что бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американцы столкнутся с непосильным долгом.США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах между партиями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, nbc, конфликт трампа и маска