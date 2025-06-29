https://ria.ru/20250629/moskva-2026866946.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в воскресенье
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в воскресенье - РИА Новости, 03.07.2025
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в воскресенье
Москвичам стоит быть внимательными из-за непогоды в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.07.2025
2025-06-29T12:57:00+03:00
2025-06-29T12:57:00+03:00
2025-07-03T09:13:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными из-за непогоды в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице возможны дождь и сильные порывы ветра. В отдельных районах города дождь уже идёт. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250629/efimov-2025896373.html
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городское хозяйство москвы
Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в воскресенье
В воскресенье в Москве ожидается ухудшение погодных условий