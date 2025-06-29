https://ria.ru/20250629/moskva-2026155835.html

На Митинской улице в Москве загорелся ресторан

На Митинской улице в Москве загорелся ресторан - РИА Новости, 29.06.2025

На Митинской улице в Москве загорелся ресторан

Пожар произошел на Митинской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:25:00+03:00

2025-06-29T17:25:00+03:00

2025-06-29T17:25:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел на Митинской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Столичные огнеборцы реагируют на нештатную ситуацию в торговом центре... В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Митинская, дом 39 (ресторан на третьем этаже административного здания)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорание произошло в подсобном помещении. По внешним признакам загорания не наблюдается, проводится разведка помещений. Пресс-служба уточнила, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений около 70 человек покинули здание. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20250621/pozhar-2024466106.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)