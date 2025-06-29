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На Митинской улице в Москве загорелся ресторан - РИА Новости, 29.06.2025
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17:25 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/moskva-2026155835.html
На Митинской улице в Москве загорелся ресторан
На Митинской улице в Москве загорелся ресторан - РИА Новости, 29.06.2025
На Митинской улице в Москве загорелся ресторан
Пожар произошел на Митинской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:25:00+03:00
2025-06-29T17:25:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел на Митинской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Столичные огнеборцы реагируют на нештатную ситуацию в торговом центре... В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Митинская, дом 39 (ресторан на третьем этаже административного здания)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорание произошло в подсобном помещении. По внешним признакам загорания не наблюдается, проводится разведка помещений. Пресс-служба уточнила, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений около 70 человек покинули здание. Пострадавших нет.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Митинской улице в Москве загорелся ресторан

На Митинской улице в Москве произошел пожар в торговом центре, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел на Митинской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Столичные огнеборцы реагируют на нештатную ситуацию в торговом центре... В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Митинская, дом 39 (ресторан на третьем этаже административного здания)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорание произошло в подсобном помещении. По внешним признакам загорания не наблюдается, проводится разведка помещений.
Пресс-служба уточнила, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений около 70 человек покинули здание. Пострадавших нет.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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