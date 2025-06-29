https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html

Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов

Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов - РИА Новости, 29.06.2025

Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов

Москвичка лишилась свыше 335 тысяч рублей, когда пыталась купить через Telegram китайских монстриков Лабубу и попалась на аферистов, возбуждено уголовное дело о РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:22:00+03:00

2025-06-29T07:22:00+03:00

2025-06-29T07:22:00+03:00

происшествия

telegram

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москвичка лишилась свыше 335 тысяч рублей, когда пыталась купить через Telegram китайских монстриков Лабубу и попалась на аферистов, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, в середине июня в одном из Telegram-каналов женщина нашла объявление о продаже монстриков Лабубу. Она решила заказать сразу оптовую партию игрушек и, связавшись с представителем Telegram-канала, договорилась о цене. "Сначала потерпевшая перевела 50% от общей стоимости, 169 тысяч рублей. Неизвестный ей прислал якобы скрин об отправке игрушек почтой, на следующий день женщина доперевела остаток, после чего "бизнес-партнер" перестал выходить на связь. Игрушки женщине так и не пришли", - сказал собеседник агентства. Против аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

https://ria.ru/20250627/aferist-2025868022.html

https://ria.ru/20241127/marketpleys-1985936078.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, telegram, единый государственный экзамен (егэ)