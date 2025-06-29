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Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов - РИА Новости, 29.06.2025
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07:22 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html
Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов
Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов - РИА Новости, 29.06.2025
Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов
Москвичка лишилась свыше 335 тысяч рублей, когда пыталась купить через Telegram китайских монстриков Лабубу и попалась на аферистов, возбуждено уголовное дело о РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:22:00+03:00
2025-06-29T07:22:00+03:00
происшествия
telegram
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москвичка лишилась свыше 335 тысяч рублей, когда пыталась купить через Telegram китайских монстриков Лабубу и попалась на аферистов, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, в середине июня в одном из Telegram-каналов женщина нашла объявление о продаже монстриков Лабубу. Она решила заказать сразу оптовую партию игрушек и, связавшись с представителем Telegram-канала, договорилась о цене. "Сначала потерпевшая перевела 50% от общей стоимости, 169 тысяч рублей. Неизвестный ей прислал якобы скрин об отправке игрушек почтой, на следующий день женщина доперевела остаток, после чего "бизнес-партнер" перестал выходить на связь. Игрушки женщине так и не пришли", - сказал собеседник агентства. Против аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
https://ria.ru/20250627/aferist-2025868022.html
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происшествия, telegram, единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Telegram, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов

Москвичка лишилась 335 тысяч рублей, пытаясь купить китайских монстриков Лабубу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москвичка лишилась свыше 335 тысяч рублей, когда пыталась купить через Telegram китайских монстриков Лабубу и попалась на аферистов, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в середине июня в одном из Telegram-каналов женщина нашла объявление о продаже монстриков Лабубу. Она решила заказать сразу оптовую партию игрушек и, связавшись с представителем Telegram-канала, договорилась о цене.
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"Сначала потерпевшая перевела 50% от общей стоимости, 169 тысяч рублей. Неизвестный ей прислал якобы скрин об отправке игрушек почтой, на следующий день женщина доперевела остаток, после чего "бизнес-партнер" перестал выходить на связь. Игрушки женщине так и не пришли", - сказал собеседник агентства.
Против аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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