Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию
Лавров: Россия придает важное значение соблюдению мигрантами правил пребывания
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД России отметил, что обсудил тему трудовой миграции со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
"Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕАЭС, и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ (Владимира Путина) от января нынешнего года... Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье.
Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.