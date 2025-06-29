https://ria.ru/20250629/migranty-2026113721.html

Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию

Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию - РИА Новости, 29.06.2025

Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию

Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:14:00+03:00

2025-06-29T10:14:00+03:00

2025-06-29T10:31:00+03:00

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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава МИД России отметил, что обсудил тему трудовой миграции со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым."Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕАЭС, и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ (Владимира Путина) от января нынешнего года... Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье.Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

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Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, россия, сергей лавров, мигранты