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Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию - РИА Новости, 29.06.2025
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10:14 29.06.2025 (обновлено: 10:31 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/migranty-2026113721.html
Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию
Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию - РИА Новости, 29.06.2025
Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию
Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:14:00+03:00
2025-06-29T10:31:00+03:00
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киргизия
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава МИД России отметил, что обсудил тему трудовой миграции со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым."Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕАЭС, и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ (Владимира Путина) от января нынешнего года... Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье.Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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в мире, киргизия, россия, сергей лавров, мигранты
В мире, Киргизия, Россия, Сергей Лавров, Мигранты
Лавров обсудил с главой МИД Киргизии трудовую миграцию

Лавров: Россия придает важное значение соблюдению мигрантами правил пребывания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД России отметил, что обсудил тему трудовой миграции со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
"Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕАЭС, и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ (Владимира Путина) от января нынешнего года... Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье.
Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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В миреКиргизияРоссияСергей ЛавровМигранты
 
 
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