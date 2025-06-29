https://ria.ru/20250629/mashkova-2025856359.html

"Я не вывожу". Как дочь Машкова страдает в американской мечте

"Я не вывожу". Как дочь Машкова страдает в американской мечте - РИА Новости, 29.06.2025

"Я не вывожу". Как дочь Машкова страдает в американской мечте

Мария Машкова опубликовала эмоциональное видео, где плачет за рулем автомобиля. Дочь народного артиста жалуется на сложности жизни в Лос-Анджелесе и признается, РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:29:00+03:00

2025-06-29T09:29:00+03:00

2025-06-29T09:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мария Машкова опубликовала эмоциональное видео, где плачет за рулем автомобиля. Дочь народного артиста жалуется на сложности жизни в Лос-Анджелесе и признается, что "больше не вывозит" американскую действительность. Что происходит с актрисой, получившей гражданство США, и почему ее планы на голливудскую карьеру пока не осуществились?Слезы под музыку иноагентаВ личном блоге Машкова поделилась видео, где едет в автомобиле под музыку исполнителя Noize MC* и плачет. Причиной расстройства стали протесты в Лос-Анджелесе, связанные с миграционной политикой президента Дональда Трампа.После операций иммиграционной службы в городе начались беспорядки. Власти ввели комендантский час, на улицы направили около пяти тысяч военных. Демонстранты устраивают стычки с полицией, поджигают мусорные баки."Нам казалось, что нас ждет великая жизнь, а оказалось, что лютая жесть. Это нормально — не вывозить этот ужас", — написала актриса. Она живет в спокойном районе города, но события все равно сильно ее беспокоят.Голливудские амбиции против реальностиМашкова переехала в США около десяти лет назад вместе с мужем Александром Слободяником. До 2022 года регулярно возвращалась в Россию для участия в съемках. На счету актрисы около 60 киноработ, включая "Не родись красивой", "Талисман любви", "Охота на гауляйтера".В Голливуде удалось получить роли в нескольких проектах. Наиболее заметной стала работа в фильме "Международная космическая станция", где у Марии одна из ведущих ролей. Однако с 2024 года новых предложений не поступало. Американская мечта буксует.После серии неудачных кастингов актриса рассматривает альтернативные варианты заработка. Машкова изучает возможность получения медицинского образования — курсы сиделок и медсестер. А пока, по собственным словам, еще немного — и официанткой пойдет или мойщицей машин.Конфликт с отцомВладимир Машков неоднократно предлагал дочери вернуться в Россию. По словам актрисы, отец просил ее "одуматься, публично покаяться, быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство".Мария выбрала другой путь. В 2023 году получила американское гражданство. Теперь у нее даже нет отчества — "местная особенность".Сейчас Владимир Машков предпочитает не комментировать вопросы о дочери. Мария периодически высказывается о российских событиях в социальных сетях.Дорогая американская жизньСобственного жилья у Машковой нет — семья снимает квартиру в Лос-Анджелесе за четыре тысячи долларов в месяц. Район тихий и приличный, с бесплатной школой, но далеко не шикарный. Большие траты огорчают актрису — хорошо зарабатывать все еще не получается. Пришлось с двумя детьми и мужем переехать в квартиру поменьше. Актриса призналась, что лишилась ролей и стала временно безработной.Поклонники таланта, роли в кино, стабильный заработок, даже хороший косметолог — все осталось в России. По словам Марии, она скучает по Москве, Петербургу, родному Новосибирску. И по ролям.Впрочем, не все так мрачно. В Лос-Анджелесе живет мама Елена Шевченко, которая поддерживает дочь и разделяет ее взгляды. Елена замужем за адвокатом Борисом Паланта с 2019 года. В феврале они путешествовали вместе по США — Мария отмечала в соцсетях, что эта поездка была для нее очень важной. В отличие от напряженных отношений с отцом, с матерью у актрисы сохраняется полное взаимопонимание.Фобии и мнимые преследованияУ Марии развилась настоящая фобия преследования. Актриса уверена, что за ней постоянно следят сотрудники ФСБ. Через блог даже пытается с ними общаться — однажды просила помочь разобраться со взломанным аккаунтом."Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением", — заявила Машкова.Да, Мария уверена, что "злые дяди в форме" посадят ее в тюрьму незамедлительно, если вернется. Почему — сама толком объяснить не может, но полагает, что статус иностранного агента еще не получила только благодаря влиятельному папе.Народный гневВ адрес актрисы ежедневно сыплются проклятия от россиян, которые записали ее в предатели. "Мне продолжают присылать ежедневно очень-очень много проклятий. Вся моя аудитория, которая смотрела сериалы про кошечек-собачек, разочарована, они искренне считают меня предателем Родины", — жалуется актриса.Реакция пользователей на ее жалобы беспощадна: "Меня поражают эти стенания на публику, не вывозит она", "Ну вот и зря она вякала на Путина", "Папа больше контрактов не подкидывает, вот и взвыла".Особенно злорадствуют по поводу голливудских неудач: "Маша думала, что, осудив Россию, она прямиком попадет в Голливуд. А она там даром никому не нужна", "Скоро запоет, как скучает по березкам и Москве и назад побежит. Лицемеры".Некоторые даже советуют возвращаться: "Жесть в Америке только начинается". Но Машкова пока держится: "Но я ни разу не пожалела о своем выборе. В новой реальности я жива, здорова, говорю, что считаю нужным и важным, а еще я по-прежнему работаю актрисой".* — признан Минюстом России иностранным агентом

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россия, лос-анджелес, владимир машков, сша, дональд трамп