https://ria.ru/20250629/lvov-2026082669.html
Во Львове вновь прогремели взрывы
Во Львове вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
Во Львове вновь прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в городе Львов на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:53:00+03:00
2025-06-29T03:53:00+03:00
2025-06-29T04:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в городе Львов на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. "Сильные взрывы во Львове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Спустя 20 минут телеканал сообщил о еще одном сильном взрыве во Львове.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250629/kremenchug-2026083698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Львов, Вооруженные силы Украины
Во Львове вновь прогремели взрывы
Во Львове прогремела новая волна взрывов