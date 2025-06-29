https://ria.ru/20250629/liksutov-2026042981.html
Ликсутов: производство спецодежды увеличилось в Москве
Ликсутов: производство спецодежды увеличилось в Москве - РИА Новости, 29.06.2025
Ликсутов: производство спецодежды увеличилось в Москве
Московские предприятия по производству спецодежды увеличили объемы отгрузки за первые четыре месяца 2025 года на 71,6% по сравнению со схожим периодом 2024... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:13:00+03:00
2025-06-29T12:13:00+03:00
2025-06-29T12:13:00+03:00
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москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Московские предприятия по производству спецодежды увеличили объемы отгрузки за первые четыре месяца 2025 года на 71,6% по сравнению со схожим периодом 2024 года, сообщает заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, в столице функционируют более 340 предприятий легкой промышленности, на них работают 11,5 тысячи человек."Благодаря комплексной поддержке, организованной по инициативе Мэра Москвы Сергея Собянина, компании активно развивают производство современной повседневной и специализированной одежды, удовлетворяя рыночный спрос. Это позволяет не только обеспечивать высокое качество продукции, но и увеличивать объемы ее отгрузки. По итогам января-апреля 2025 года московские предприятия нарастили поставку товаров на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув суммы более чем 48,3 миллиарда рублей", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Продукция столичных компаний востребована в топливно-энергетическом комплексе, городском хозяйстве и других отраслях."За январь-апрель 2025 года столичные компании произвели более 394,5 тысячи единиц спецодежды, в том числе свыше 120,6 тысячи комплектов производственной и профессиональной мужской одежды и более 44,68 тысячи комплектов женской, 59,74 тысячи юбок, халатов, фартуков, 32,5 тысячи мужских комбинезонов с нагрудниками и лямками, а также 92,57 тысячи прочей профессиональной одежды", – сообщил министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, показатели свидетельствуют о прогрессе легкой промышленности в столице и ее способности предлагать различные высококачественные товары потребителям.Московское НПО "ДиОД" производит спецодежду для чистых помещений и антистатическую одежду для компаний сферы радиоэлектронной промышленности. Предприятие показало новую коллекцию профодежды, которая создана из российских тканей. Компания нарастила мощности в 2,5 раза, и это позволило ей с начала года увеличить выпуск товаров на 60%.Как отметил гендиректор предприятия Николай Одинцов, загрузка НПО – свыше 100%. За год ассортимент продукции стал шире практически в два раза: в линейке представлено порядка 300 позиций спецодежды и свыше 20 моделей спецобуви.Швейное производство "Магна" занимается пошивом униформы и спецодежды с 2015 года. При создании товаров используются системы раскроя, автоматизированные линии и другие решения. Одежда производится из отечественных тканей и материалов, при этом конструкции и технологии подбираются для каждой сферы индивидуально. В ассортименте – одежда для нефтегазовой сферы, защищающая от химических воздействий и разрядов электричества, униформа для отрасли строительства с усиленной износостойкостью и другие товары.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: производство спецодежды увеличилось в Москве
Ликсутов: в Москве нарастили производство спецодежды на 71,6%
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Московские предприятия по производству спецодежды увеличили объемы отгрузки за первые четыре месяца 2025 года на 71,6% по сравнению со схожим периодом 2024 года, сообщает заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, в столице функционируют более 340 предприятий легкой промышленности, на них работают 11,5 тысячи человек.
"Благодаря комплексной поддержке, организованной по инициативе Мэра Москвы
Сергея Собянина, компании активно развивают производство современной повседневной и специализированной одежды, удовлетворяя рыночный спрос. Это позволяет не только обеспечивать высокое качество продукции, но и увеличивать объемы ее отгрузки. По итогам января-апреля 2025 года московские предприятия нарастили поставку товаров на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув суммы более чем 48,3 миллиарда рублей", – подчеркнул Ликсутов
, его слова приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Продукция столичных компаний востребована в топливно-энергетическом комплексе, городском хозяйстве и других отраслях.
"За январь-апрель 2025 года столичные компании произвели более 394,5 тысячи единиц спецодежды, в том числе свыше 120,6 тысячи комплектов производственной и профессиональной мужской одежды и более 44,68 тысячи комплектов женской, 59,74 тысячи юбок, халатов, фартуков, 32,5 тысячи мужских комбинезонов с нагрудниками и лямками, а также 92,57 тысячи прочей профессиональной одежды", – сообщил министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов
.
По его словам, показатели свидетельствуют о прогрессе легкой промышленности в столице и ее способности предлагать различные высококачественные товары потребителям.
Московское НПО "ДиОД" производит спецодежду для чистых помещений и антистатическую одежду для компаний сферы радиоэлектронной промышленности. Предприятие показало новую коллекцию профодежды, которая создана из российских тканей. Компания нарастила мощности в 2,5 раза, и это позволило ей с начала года увеличить выпуск товаров на 60%.
Как отметил гендиректор предприятия Николай Одинцов, загрузка НПО – свыше 100%. За год ассортимент продукции стал шире практически в два раза: в линейке представлено порядка 300 позиций спецодежды и свыше 20 моделей спецобуви.
Швейное производство "Магна" занимается пошивом униформы и спецодежды с 2015 года. При создании товаров используются системы раскроя, автоматизированные линии и другие решения. Одежда производится из отечественных тканей и материалов, при этом конструкции и технологии подбираются для каждой сферы индивидуально. В ассортименте – одежда для нефтегазовой сферы, защищающая от химических воздействий и разрядов электричества, униформа для отрасли строительства с усиленной износостойкостью и другие товары.