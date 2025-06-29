https://ria.ru/20250629/lepen-2026143856.html

Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине

Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине - РИА Новости, 29.06.2025

Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине

Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью Valeurs actuelles раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:09:00+03:00

2025-06-29T15:09:00+03:00

2025-06-29T15:09:00+03:00

в мире

иран

израиль

эммануэль макрон

владимир путин

россия

марин ле пен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008754701_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_17175fe23d8790724fcc884e26dc2206.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью Valeurs actuelles раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что Россия во главе с Владимиром Путиным не может быть посредником в конфликте между Ираном и Израилем."Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — сказала она.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250629/putin-2026115932.html

https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html

иран

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, эммануэль макрон, владимир путин, россия, марин ле пен