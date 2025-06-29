Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине
Ле Пен осудила Макрона за слова о посредничестве РФ в конфликте Ирана и Израиля
© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью Valeurs actuelles раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что Россия во главе с Владимиром Путиным не может быть посредником в конфликте между Ираном и Израилем.
"Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — сказала она.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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