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Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине - РИА Новости, 29.06.2025
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15:09 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/lepen-2026143856.html
Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине
Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине - РИА Новости, 29.06.2025
Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине
Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью Valeurs actuelles раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:09:00+03:00
2025-06-29T15:09:00+03:00
в мире
иран
израиль
эммануэль макрон
владимир путин
россия
марин ле пен
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью Valeurs actuelles раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что Россия во главе с Владимиром Путиным не может быть посредником в конфликте между Ираном и Израилем."Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — сказала она.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250629/putin-2026115932.html
https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html
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в мире, иран, израиль, эммануэль макрон, владимир путин, россия, марин ле пен
В мире, Иран, Израиль, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Марин Ле Пен
Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине

Ле Пен осудила Макрона за слова о посредничестве РФ в конфликте Ирана и Израиля

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью Valeurs actuelles раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что Россия во главе с Владимиром Путиным не может быть посредником в конфликте между Ираном и Израилем.
"Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — сказала она.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине
10:45
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Между позором и Нобелевкой: как разделить победу на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреИранИзраильЭммануэль МакронВладимир ПутинРоссияМарин Ле Пен
 
 
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