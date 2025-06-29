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Главы МИД Казахстана и России обсудили развитие сотрудничества - РИА Новости, 29.06.2025
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20:37 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/lavrov-2026171167.html
Главы МИД Казахстана и России обсудили развитие сотрудничества
Главы МИД Казахстана и России обсудили развитие сотрудничества - РИА Новости, 29.06.2025
Главы МИД Казахстана и России обсудили развитие сотрудничества
Главы МИД Казахстана и России Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров накануне заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в киргизском городе Чолпон-Ате обсудили... РИА Новости, 29.06.2025
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2025-06-29T20:35:00+03:00
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мурат нуртлеу
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АСТАНА, 29 июн - РИА Новости. Главы МИД Казахстана и России Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров накануне заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в киргизском городе Чолпон-Ате обсудили развитие казахско-российского сотрудничества, сообщает в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана. "Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений", - говорится в сообщении. По данным казахстанского МИД, собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.
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казахстан, россия, мурат нуртлеу, сергей лавров, одкб, в мире
Казахстан, Россия, Мурат Нуртлеу, Сергей Лавров, ОДКБ, В мире
Главы МИД Казахстана и России обсудили развитие сотрудничества

Нуртлеу и Лавров обсудили развитие казахско-российского сотрудничества

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Мурат Нуртлеу
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу. Архивное фото
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АСТАНА, 29 июн - РИА Новости. Главы МИД Казахстана и России Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров накануне заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в киргизском городе Чолпон-Ате обсудили развитие казахско-российского сотрудничества, сообщает в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.
"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений", - говорится в сообщении.
По данным казахстанского МИД, собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.
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КазахстанРоссияМурат НуртлеуСергей ЛавровОДКБВ мире
 
 
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