https://ria.ru/20250629/lavrov-2026118436.html
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования украинского кризиса
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования украинского кризиса - РИА Новости, 29.06.2025
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования украинского кризиса
Для решения всех вопросов украинского конфликта, необходимо устранить его коренные первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:57:00+03:00
2025-06-29T10:57:00+03:00
2025-06-29T10:57:00+03:00
россия
украина
восток
сергей лавров
садыр жапаров
одкб
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Для решения всех вопросов украинского конфликта, необходимо устранить его коренные первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы убеждены, что для того, чтобы надежно решить все вопросы, необходимо устранить коренные первопричины этого кризиса. Прежде всего, это устранение угроз безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на Восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс с планами создания военной инфраструктуры на территории Украины, нацеленной против Российской Федерации", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым. Он отметил, что также важно прекратить преступную деятельность киевского режима по "законодательному истреблению всего русского" - всех прав русских и русскоязычных жителей Украины. Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026100783.html
https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html
россия
украина
восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, восток, сергей лавров, садыр жапаров, одкб, нато, в мире
Россия, Украина, Восток, Сергей Лавров, Садыр Жапаров, ОДКБ, НАТО, В мире
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования украинского кризиса
Лавров: чтобы решить вопросы кризиса на Украине, надо устранить его первопричины