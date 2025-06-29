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Лавров: Россия открыта к работе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 29.06.2025 (обновлено: 10:54 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/lavrov-2026115396.html
Лавров: Россия открыта к работе по урегулированию украинского кризиса
Лавров: Россия открыта к работе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 29.06.2025
Лавров: Россия открыта к работе по урегулированию украинского кризиса
Россия открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса, но не готова к жульническим подходам, к которым ее подталкивают некоторые европейские... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:36:00+03:00
2025-06-29T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
европа
сергей лавров
садыр жапаров
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Россия открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса, но не готова к жульническим подходам, к которым ее подталкивают некоторые европейские лидеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы отстаивать, как сказал недавно президент Путин, справедливое урегулирование украинского кризиса. Открыты к честной работе, но к жульническим подходам, к которым нас подталкивают некоторые европейские лидеры, мы не готовы", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.
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россия, европа, сергей лавров, садыр жапаров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Сергей Лавров, Садыр Жапаров, В мире
Лавров: Россия открыта к работе по урегулированию украинского кризиса

Лавров: РФ открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Россия открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса, но не готова к жульническим подходам, к которым ее подталкивают некоторые европейские лидеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы отстаивать, как сказал недавно президент Путин, справедливое урегулирование украинского кризиса. Открыты к честной работе, но к жульническим подходам, к которым нас подталкивают некоторые европейские лидеры, мы не готовы", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаСергей ЛавровСадыр ЖапаровВ мире
 
 
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