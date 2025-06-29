https://ria.ru/20250629/lavrov-2026115396.html

Лавров: Россия открыта к работе по урегулированию украинского кризиса

Лавров: Россия открыта к работе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 29.06.2025

Лавров: Россия открыта к работе по урегулированию украинского кризиса

Россия открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса, но не готова к жульническим подходам, к которым ее подталкивают некоторые европейские... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:36:00+03:00

2025-06-29T10:36:00+03:00

2025-06-29T10:54:00+03:00

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Россия открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса, но не готова к жульническим подходам, к которым ее подталкивают некоторые европейские лидеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы отстаивать, как сказал недавно президент Путин, справедливое урегулирование украинского кризиса. Открыты к честной работе, но к жульническим подходам, к которым нас подталкивают некоторые европейские лидеры, мы не готовы", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.

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россия, европа, сергей лавров, садыр жапаров, в мире