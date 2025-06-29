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Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию - РИА Новости, 29.06.2025
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09:20 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/lavrov-2026101312.html
Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию
Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию - РИА Новости, 29.06.2025
Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, сожалея, что придется работать. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:20:00+03:00
2025-06-29T09:20:00+03:00
киргизия
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сергей лавров
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, сожалея, что придется работать. "Повестка дня у нас сегодня насыщенная. В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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киргизия
россия
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киргизия, россия, иссык-куль (озеро), сергей лавров, садыр жапаров, одкб, в мире
Киргизия, Россия, Иссык-Куль (озеро), Сергей Лавров, Садыр Жапаров, ОДКБ, В мире
Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию

Лавров пожалел, что будет работать на озере Иссык-Куль в Киргизии вместо отдыха

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, сожалея, что придется работать.
"Повестка дня у нас сегодня насыщенная. В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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КиргизияРоссияИссык-Куль (озеро)Сергей ЛавровСадыр ЖапаровОДКБВ мире
 
 
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