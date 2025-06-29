https://ria.ru/20250629/lavrov-2026101312.html

Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию

Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию - РИА Новости, 29.06.2025

Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, сожалея, что придется работать. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:20:00+03:00

2025-06-29T09:20:00+03:00

2025-06-29T09:20:00+03:00

киргизия

россия

иссык-куль (озеро)

сергей лавров

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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, сожалея, что придется работать. "Повестка дня у нас сегодня насыщенная. В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

https://ria.ru/20240704/puteshestviya-1957217795.html

киргизия

россия

иссык-куль (озеро)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, россия, иссык-куль (озеро), сергей лавров, садыр жапаров, одкб, в мире