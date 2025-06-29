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Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина - РИА Новости, 29.06.2025
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14:15 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/lavrov--2026138639.html
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина - РИА Новости, 29.06.2025
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал ему "привет" от лидера России Владимира Путина. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:15:00+03:00
2025-06-29T14:15:00+03:00
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал ему "привет" от лидера России Владимира Путина. "Передаю "теплый привет" от Путина", - сказал Лавров на встрече с Жапаровым. Министр иностранных дел России добавил, что главы государств задают тон в налаживании взаимодействия для решения задач, возникающих в разных областях. "Это обязывает нас, министров иностранных дел, активно обеспечивать скоординированную работу всех органов государственной власти, прежде всего по линии наших правительств, министерств, ведомств", - подчеркнул Лавров. Глава МИД РФ отметил, что, помимо двусторонних планов, у российских и киргизских властей есть регулярные задачи, которые решаются в рамках интеграционных процессов на общем пространстве СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, где сейчас председательствует Киргизия. "Признательны, что наши предложения в повестку дня киргизского председательства были учтены", - заключил Лавров. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025664341.html
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сергей лавров, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз, снг, одкб, россия, киргизия, в мире
Сергей Лавров, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ, Россия, Киргизия, В мире
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина

Лавров передал президенту Киргизии Жапарову привет от Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал ему "привет" от лидера России Владимира Путина.
"Передаю "теплый привет" от Путина", - сказал Лавров на встрече с Жапаровым.
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Министр иностранных дел России добавил, что главы государств задают тон в налаживании взаимодействия для решения задач, возникающих в разных областях.
"Это обязывает нас, министров иностранных дел, активно обеспечивать скоординированную работу всех органов государственной власти, прежде всего по линии наших правительств, министерств, ведомств", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что, помимо двусторонних планов, у российских и киргизских властей есть регулярные задачи, которые решаются в рамках интеграционных процессов на общем пространстве СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, где сейчас председательствует Киргизия.
"Признательны, что наши предложения в повестку дня киргизского председательства были учтены", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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Сергей ЛавровВладимир ПутинСадыр ЖапаровЕвразийский экономический союзСНГОДКБРоссияКиргизияВ мире
 
 
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