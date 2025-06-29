https://ria.ru/20250629/lavrov--2026138639.html
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина - РИА Новости, 29.06.2025
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал ему "привет" от лидера России Владимира Путина. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:15:00+03:00
2025-06-29T14:15:00+03:00
2025-06-29T14:15:00+03:00
сергей лавров
владимир путин
садыр жапаров
евразийский экономический союз
снг
одкб
россия
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал ему "привет" от лидера России Владимира Путина. "Передаю "теплый привет" от Путина", - сказал Лавров на встрече с Жапаровым. Министр иностранных дел России добавил, что главы государств задают тон в налаживании взаимодействия для решения задач, возникающих в разных областях. "Это обязывает нас, министров иностранных дел, активно обеспечивать скоординированную работу всех органов государственной власти, прежде всего по линии наших правительств, министерств, ведомств", - подчеркнул Лавров. Глава МИД РФ отметил, что, помимо двусторонних планов, у российских и киргизских властей есть регулярные задачи, которые решаются в рамках интеграционных процессов на общем пространстве СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, где сейчас председательствует Киргизия. "Признательны, что наши предложения в повестку дня киргизского председательства были учтены", - заключил Лавров. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025664341.html
https://ria.ru/20250620/obrazovanie-2024148492.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз, снг, одкб, россия, киргизия, в мире
Сергей Лавров, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ, Россия, Киргизия, В мире
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина
Лавров передал президенту Киргизии Жапарову привет от Путина