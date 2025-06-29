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Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 29.06.2025
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:11:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане в 14.46 (6.46 мск) 29 июня. Эпицентр находился в 223 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 52 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250629/pakistan-2026077001.html
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елена семенова, тихий океан, итуруп, в мире
Елена Семенова, Тихий океан, Итуруп, В мире
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье у побережья южных Курил