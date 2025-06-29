Рейтинг@Mail.ru
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 29.06.2025 (обновлено: 09:12 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/kurily-2026100675.html
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 29.06.2025
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:11:00+03:00
2025-06-29T09:12:00+03:00
елена семенова
тихий океан
итуруп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане в 14.46 (6.46 мск) 29 июня. Эпицентр находился в 223 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 52 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250629/pakistan-2026077001.html
тихий океан
итуруп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена семенова, тихий океан, итуруп, в мире
Елена Семенова, Тихий океан, Итуруп, В мире
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье у побережья южных Курил

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане в 14.46 (6.46 мск) 29 июня. Эпицентр находился в 223 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 52 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Пакистане произошло землетрясение
01:45
 
Елена СеменоваТихий океанИтурупВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала