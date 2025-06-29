https://ria.ru/20250629/kukuruza-2026115756.html
В России разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху
В России разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху - РИА Новости, 29.06.2025
В России разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху
Ученые из Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) разработали метод некорневой подкормки растений жидкими удобрениями в критический период... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:44:00+03:00
2025-06-29T10:44:00+03:00
2025-06-29T10:44:00+03:00
хорошие новости
россия
открытия - риа наука
наука
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92460/75/924607582_0:146:3037:1854_1920x0_80_0_0_072cac3ed7858e395341c5409af412e7.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ученые из Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) разработали метод некорневой подкормки растений жидкими удобрениями в критический период развития, благодаря его использованию в засушливые годы урожайность кукурузы увеличивается на 17-19%, а содержание крахмала - на 8-10%, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета. "Способ заключается в некорневой подкормке растений жидкими органоминеральными удобрениями в критический период развития - фазу шести настоящих листьев. Особенно эффективной оказалась баковая смесь препаратов на основе азота и цинка, которая работает как "скорая помощь" для растений в стрессовых условиях. В засушливые годы такая обработка увеличивает урожайность кукурузы на 17-19%, а содержание крахмала - на 8-10%", - говорится в сообщении университета. Там также отметили, что метод решает проблему резкого снижения продуктивности культуры из-за недостатка влаги, когда корневая система не может обеспечить растения необходимыми питательными веществами. "Некорневой способ внесения удобрений позволяет быстрее доставить и включить в метаболизм растения элементы минерального питания. Особенно это важно в засушливые периоды, когда поступление питательных веществ через корневую систему ограничено из-за почвенной засухи", - объяснил один из разработчиков способа, профессор Радик Сафин, слова которого приводит пресс-служба университета. Как отмечают исследователи, технология будет экономически выгодна аграриям, так как прибавка урожая культуры в одну тонну с гектара позволяет многократно окупить денежные вложения в препараты при их небольшой стоимости. "В среднем за три года прибавка урожая составила 10,7 центнера с гектара - это 13,8% к контролю", - добавили в университете.
https://ria.ru/20240808/pshenitsa-1964814532.html
https://ria.ru/20250626/uchenye-2025527106.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92460/75/924607582_185:0:2852:2000_1920x0_80_0_0_0e005d0d152d534ca15f07a5b2bc4835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, открытия - риа наука, наука, казань
Хорошие новости, Россия, Открытия - РИА Наука, Наука, Казань
В России разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху
В Казани разработали метод некорневой подкормки кукурузы жидкими удобрениями
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ученые из Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) разработали метод некорневой подкормки растений жидкими удобрениями в критический период развития, благодаря его использованию в засушливые годы урожайность кукурузы увеличивается на 17-19%, а содержание крахмала - на 8-10%, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
"Способ заключается в некорневой подкормке растений жидкими органоминеральными удобрениями в критический период развития - фазу шести настоящих листьев. Особенно эффективной оказалась баковая смесь препаратов на основе азота и цинка, которая работает как "скорая помощь" для растений в стрессовых условиях. В засушливые годы такая обработка увеличивает урожайность кукурузы на 17-19%, а содержание крахмала - на 8-10%", - говорится в сообщении университета.
Там также отметили, что метод решает проблему резкого снижения продуктивности культуры из-за недостатка влаги, когда корневая система не может обеспечить растения необходимыми питательными веществами.
"Некорневой способ внесения удобрений позволяет быстрее доставить и включить в метаболизм растения элементы минерального питания. Особенно это важно в засушливые периоды, когда поступление питательных веществ через корневую систему ограничено из-за почвенной засухи", - объяснил один из разработчиков способа, профессор Радик Сафин, слова которого приводит пресс-служба университета.
Как отмечают исследователи, технология будет экономически выгодна аграриям, так как прибавка урожая культуры в одну тонну с гектара позволяет многократно окупить денежные вложения в препараты при их небольшой стоимости. "В среднем за три года прибавка урожая составила 10,7 центнера с гектара - это 13,8% к контролю", - добавили в университете.