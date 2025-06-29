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Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой - РИА Новости, 29.06.2025
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07:00 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/krym-2026090483.html
Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой
Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой - РИА Новости, 29.06.2025
Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что в ООН не проявили желания узнать правду о крымском референдуме и назвал отказ... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:00:00+03:00
2025-06-29T07:00:00+03:00
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что в ООН не проявили желания узнать правду о крымском референдуме и назвал отказ организации признать российский статус полуострова политической слепотой. Ранее Константинов заявил РИА Новости, что Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества. "К сожалению, в ООН не проявляют желания узнать правду о крымском референдуме и российском Крыме, упорно демонстрируя политическую слепоту и неуважение к выбору крымского народа", - сказал Константинов. По его словам, никакой инициативы в вопросе рассмотрения оснований для проведения крымского референдума и его соответствия международным нормам от ООН по-прежнему не исходит. "ООН продолжает занимать выжидательную позицию, несмотря на нашу готовность предоставить все необходимые документы. И все же мы ждем их реакции", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html
https://ria.ru/20250427/krym-2013687056.html
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республика крым, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, оон
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой

Константинов: в ООН не проявили желания узнать правду о референдуме в Крыму

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что в ООН не проявили желания узнать правду о крымском референдуме и назвал отказ организации признать российский статус полуострова политической слепотой.
Ранее Константинов заявил РИА Новости, что Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества.
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"К сожалению, в ООН не проявляют желания узнать правду о крымском референдуме и российском Крыме, упорно демонстрируя политическую слепоту и неуважение к выбору крымского народа", - сказал Константинов.
По его словам, никакой инициативы в вопросе рассмотрения оснований для проведения крымского референдума и его соответствия международным нормам от ООН по-прежнему не исходит.
"ООН продолжает занимать выжидательную позицию, несмотря на нашу готовность предоставить все необходимые документы. И все же мы ждем их реакции", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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