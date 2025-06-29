https://ria.ru/20250629/krym-2026090483.html

Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой

Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой - РИА Новости, 29.06.2025

Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что в ООН не проявили желания узнать правду о крымском референдуме и назвал отказ... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:00:00+03:00

2025-06-29T07:00:00+03:00

2025-06-29T07:00:00+03:00

республика крым

россия

украина

владимир константинов

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138875/07/1388750741_0:27:2528:1449_1920x0_80_0_0_16d46ff416aa52ad5eab4ab8584e56f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что в ООН не проявили желания узнать правду о крымском референдуме и назвал отказ организации признать российский статус полуострова политической слепотой. Ранее Константинов заявил РИА Новости, что Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества. "К сожалению, в ООН не проявляют желания узнать правду о крымском референдуме и российском Крыме, упорно демонстрируя политическую слепоту и неуважение к выбору крымского народа", - сказал Константинов. По его словам, никакой инициативы в вопросе рассмотрения оснований для проведения крымского референдума и его соответствия международным нормам от ООН по-прежнему не исходит. "ООН продолжает занимать выжидательную позицию, несмотря на нашу готовность предоставить все необходимые документы. И все же мы ждем их реакции", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html

https://ria.ru/20250427/krym-2013687056.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, оон