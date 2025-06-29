Константинов назвал позицию ООН по Крыму слепой
Константинов: в ООН не проявили желания узнать правду о референдуме в Крыму
Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что в ООН не проявили желания узнать правду о крымском референдуме и назвал отказ организации признать российский статус полуострова политической слепотой.
Ранее Константинов заявил РИА Новости, что Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества.
"К сожалению, в ООН не проявляют желания узнать правду о крымском референдуме и российском Крыме, упорно демонстрируя политическую слепоту и неуважение к выбору крымского народа", - сказал Константинов.
По его словам, никакой инициативы в вопросе рассмотрения оснований для проведения крымского референдума и его соответствия международным нормам от ООН по-прежнему не исходит.
"ООН продолжает занимать выжидательную позицию, несмотря на нашу готовность предоставить все необходимые документы. И все же мы ждем их реакции", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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