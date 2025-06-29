Исполнителей теракта в "Крокусе" ждала группа для отхода на Украину
Исполнителей теракта в "Крокусе" ждала группа под Брянском для отхода на Украину
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обвиняемых в исполнении теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в Брянской области ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу с Украиной, говорится в показаниях одного из фигурантов, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости.
"Все совершаемые нами действия как по подготовке к теракту, так и при его совершении полностью планировались и координировались "Сайфулло", мы действовали только по его указанию и выполняли все полученные инструкции. В связи с этим мы точно знали, что и пути нашего отхода на Украину с территории России уже продуманы и спланированы. Поэтому никаких дополнительных действий со своей стороны мы не предпринимали. Кроме того, от "Сайфулло" мы знали, что помощь в пересечении границы нам окажет группа, которая будет ждать нас в Брянской области", - следует из показаний обвиняемого Муродали Рачабализоды.
По его словам, обвиняемые в исполнении теракта направлялись в Брянскую область к границе с Украиной по указанию своего "куратора "Сайфулло".
"Пересечь границу и попасть на территорию Республики Украина мы планировали нелегально, в обход контрольно-пропускных пунктов, так как понимали, что совершили на территории России террористический акт и сможем попасть на Украину, а затем добраться до города Киева, только при оказании нам помощи кого-то со стороны Украины. Именно с этой целью, после совершенного теракта, как я уже ранее указывал, мы сразу же направились на автомобиле в сторону Брянской области, которая граничит с территорией Украины. Это было прямое указание нашего куратора "Сайфулло", - рассказал обвиняемый.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, 147 человек погибли, свидетельствует информация со слайдов презентации СК РФ, показанной в мае во время выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина на ПМЮФ-2025.
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