https://ria.ru/20250629/kremenchug-2026083698.html
В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы
В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:13:00+03:00
2025-06-29T04:13:00+03:00
2025-06-29T04:13:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее о взрыве в городе сообщал украинский телеканал "Общественное". "Кременчуг (Полтавская область) - снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250629/lvov-2026082669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Полтавская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Кременчуг
В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы
В Кременчуге Полтавской области после воздушной тревоги вновь прогремели взрывы