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В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
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04:13 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/kremenchug-2026083698.html
В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы
В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:13:00+03:00
2025-06-29T04:13:00+03:00
в мире
полтавская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее о взрыве в городе сообщал украинский телеканал "Общественное". "Кременчуг (Полтавская область) - снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250629/lvov-2026082669.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В мире, Полтавская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Кременчуг
В Кременчуге в Полтавской области вновь прогремели взрывы

В Кременчуге Полтавской области после воздушной тревоги вновь прогремели взрывы

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
Ранее о взрыве в городе сообщал украинский телеканал "Общественное".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Во Львове вновь прогремели взрывы
03:53
"Кременчуг (Полтавская область) - снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреПолтавская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныКременчуг
 
 
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