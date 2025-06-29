https://ria.ru/20250629/krasnodar-2026181496.html

В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников

В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.06.2025

В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T23:53:00+03:00

2025-06-29T23:53:00+03:00

2025-06-29T23:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещения без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "отбой".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодар

россия

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2025

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краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины