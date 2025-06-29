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В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.06.2025
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:53:00+03:00
2025-06-29T23:53:00+03:00
2025-06-29T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещения без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "отбой".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Краснодаре объявили опасность атаки БПЛА